Aragón pone el acento en el turismo sostenible en su stand de Fitur

Para el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, "uno de nuestros puntos fuertes es la variedad, de recursos, de oferta, de sensaciones y de emociones". "El Plan Integral y Estratégico del Turismo en Aragón 2016-2020 tiene por objetivo principal mejorar la cohesión entre el sector público y el privado y es algo que hemos conseguido", ha defendido.

"No buscamos sólo que venga más gente, sino que la gente que venga aprecie todo lo que tenemos", ha explicado después de la inauguración la directora general de Turismo, Marisa Romero. Asimismo, ha recordado que del Plan Estratégico 2016-2020 "se ha cumplido más de un 96% de los objetivos que nos planteamos".

Sobre la oferta de este año y hacia dónde tiene que ir Aragón en materia turística, Soro ha incidido en que "no tenemos que ser un destino low cost, no tenemos que competir en precio; si no hay que buscar un público que valore la calidad". Para conseguirlo, el puntal de este año es el llamado slow driving que, según el consejero es "una forma diferente de conocer Aragón, de forma tranquila y dejando que sea el visitante el que se organice".

Cuestionado sobre cómo encaja un turismo por carreteras secundarias con el mal estado de algunas de estas vías, Soro ha alegado que "tenemos 5.600 kilómetros de red autonómica y acumula un importante déficit de inversión". En este sentido ha reconocido que "estamos priorizando los trabajos de conservación ordinario y algunas intervenciones más ambiciosas no sólo atendiendo a la intensidad de tráfico, también a criterios como la vertebración y el turismo".

A lo largo de este miércoles, en el stand de Aragón hay espacio para presentaciones como la de Geoparqie Sobrarbe Pirineos, las rutas de cine y turismo, el Museo de las Momias de Quinto o la semana de Goya.

Por su parte, otro de los stands aragoneses es el del Ayuntamiento de Calatayud. Allí se ha presentado el proyecto de rutas BTT Far West Trails, una iniciativa para llevar a la ciudad el turismo deportivo. "Hemos querido incidir en la gastronomía, los Festejos, la Semana Santa, en nuestra candidatura a entrar en la Red de Juderías de España y en el patrimonio cultural", explicaba el alcalde de la ciudad, José Manuel Aranda, que ha abogado por "desarrollar y potenciar nuestra situación estratégica".