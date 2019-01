Las cuencas mineras recibirán a la ministra con protestas y carteles de 'se vende'

Trabajadores, empresarios y sindicatos recibirán el miércoles en Andorra a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con protestas y carteles de ‘se vende’ en comercios y viviendas particulares. El objetivo, explicó el presidente de la asociación empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, no es otro que hacerle ver al Gobierno central "en qué se van a convertir las cuencas mineras" si Endesa cierra la térmica de Andorra en 2020.

"Si nadie hace nada para evitarlo va a ser un desastre. El sector minero-eléctrico es el motor de esta comarca. No hay tiempo para jugar al ensayo-error. Es posible que las medidas que se tomen lleguen tarde", opinó. Recordó, a este respecto, que para el municipio los despidos que se anuncian "no son números, sino personas con nombres y apellidos". "Sabemos de las dificultades que van a tener. La situación se va a tornar muy complicada tanto para ellos como para nosotros. El comercio no deja de ser una ‘empresa auxiliar’ más de la mina", aseveró.

El colectivo instalará el martes en Andorra una mesa informativa de 11.00 a 13.00 en la esquina de la calle de Ramón y Cajal con la de Dos de Mayo para repartir carteles. La iniciativa, a la que se adhiere Teruel Existe, pretende ser una manifestación constructiva para denunciar "la dejadez del territorio". "Ahora nos visitan, pero estos últimos años aquí no ha venido nadie", expuso el presidente de los empresarios andorranos.

"Calma tensa" en la plantilla