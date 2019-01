Blecua y Torres, del pozo-fuente a las piedras fecundantes y los cortejos

La secretaria interventora del municipio de Blecua y Torres, Lourdes Escabosa, comenta con el alcalde José María Zamora –casi treinta años en el consistorio– que nadie como ‘El molinero’ para hablar en profundidad del pueblo; se refiere a Jesús Ferrando, cuyo padre ejerció en la molienda en Siétamo y del que le viene el apodo, extendido ahora a su hijo. José María, pintor de profesión durante toda su vida activa, es de Torres de Montes; Jesús, que trabajó en la parcela de Urbanismo en la administración provincial, nació en Siétamo pero sus padres son de Blecua y él lleva desde pequeño en el pueblo. José María arroja luz sobre la actualidad local. "Antes había mucha gente trabajando los campos; ahora llevan las tierras y el ganado entre cuatro familias, pasa en los dos pueblos. Queda ganado porcino y vacuno, pero oficios tradicionales ya no hay. En invierno dormimos poco más de 60 entre los dos pueblos, un poco más en mi pueblo que en Blecua. La gente se ha ido marchando; es verdad que han venido algunos jóvenes a Torres, que van trabajando donde pueden; en el pueblo no hay muchas opciones".

Jesús Ferrando es el orgulloso titular de la saga de los ‘molineros’ de Blecua. "No me importa, ojo, es como llaman a la familia. Este es mi pueblo; gracias a los años que trabajé en Urbanismo, conozco bien la provincia, y soy pesimista; la anunciada muerte de los pueblos es real, no hay solución; y mira que me gusta mi pueblo, pero no veo esperanza. ¿Gente que pueda venir y trabajar gracias a la banda ancha? Sí, muy bien, pero no hay sitio para muchos. Además, ¿qué hacen aquí por la tarde? La calma no basta para el que no está acostumbrado".

Blecua tiene un museo etnográfico particular centrado en herramientas antiguas, y una ermita-castillo que lleva años en recuperación, y que preside la vista de todo el pueblo; estuvo activo hasta el siglo XV. En el inicio de la recuperación de este edificio se instaló una escalera metálica lateral –no sin polémica– y ahora se arregla el interior, además de haberse habilitado un mirador en la zona superior, contigua al aljibe del siglo XI; ­la ermita es posterior, se erigió sobre el siglo XIII. Curiosamente, Torres también tiene su ermita de Santa Ana. Iglesia de Blecua está consagrada a la Asunción; la de Torres de Montes es de los Santos Reyes y la Epifanía del Señor.

Pozo-fuente y cuevas