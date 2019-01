Menores muy mayores

Hay debates que no son nuevos y cuando se repiten solo cambian de protagonistas. En este caso, ni eso. Son los extranjeros de siempre, aunque ahora menores y no acompañados que están llegando a Aragón, los sujetos-objeto de noticia. Su número, que en el último año se ha quintuplicado, y los conflictos en varios pisos tutelados lo han convertido en foco de titular y de caña electoral. Pero aquí no hay blancos ni negros. O sí, y de más colores, pero atrapados en un infinita gama de grises que incluyen una complicada legislación de extranjería y falta de liderazgo estatal y de medios para las comunidades autónomas, hasta el punto de que alguna, de tapadillo, factura su ‘problema’ en bus pagándole el billete a regiones limítrofes como esta.