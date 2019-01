La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntas autoras de varios delitos de hurto

Ante la posibilidad de que los autores de estos hechos pudieran encontrase por la zona de Tarazona el Centro Operativo Complejo (COC-062) de la Guardia Civil de Zaragoza, alertó a todas las patrullas de servicio a fin de conseguir la localización del vehículo en el que los posibles autores se desplazaban.

Sobre las 14.30, una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con base en Tarazona, logró dar el alto en el kilómetro 65 de la N-122 (término municipal de Tarazona) a un vehículo en el que viajaban cuatro personas, un hombre y tres mujeres, y cuyas características tanto del turismo, como de los ocupantes, se correspondían a las facilitadas por la Central.

Ante estos hechos se desplazó al lugar una patrulla de seguridad ciudadana con la finalidad de dar apoyo en la identificación de estas personas y poder proceder a su traslado a dependencias oficiales de la Guardia Civil. Una vez en la base procedieron a realizar una inspección ocular del vehículo y registrar sus pertenencias, con la finalidad de poder comprobar si pudieran portar objetos procedentes de los hurtos.

Durante este acto la Guardia Civil encontró ocultos en diferentes lugares del vehículo, y de difícil acceso, bisutería, relojes, joyas de oro y 920 euros en efectivo de los que no pudieron acreditar su lícita procedencia.

Modus operandi

Estas personas acuden a localidades de escasa población donde intentan ganarse la confianza, mediante engaño, de las personas de avanzada edad, seleccionando de esta forma a su posible víctima. De forma previa se fijan en buzones de las casas colindantes, a fin de poder obtener datos relativamente precisos de las personas que las ocupan. Cuando ya han determinado quién será la víctima, se presentan a ella como amigos de alguno de sus vecinos, solicitándoles que les faciliten la entrada en el domicilio con cualquier excusa (acceder al baño, beber agua, etc). De esta forma mientras entretienen a la moradora, la persona que accede al interior se dedica a sustraer principalmente joyas y dinero en efectivo.

Suelen ir cuatro personas, tres de ellas cometen el hecho y la cuarta aguarda en el vehículo que previamente han estacionado en las inmediaciones con la finalidad de poder abandonar el lugar lo más rápidamente posible.

Con esta intervención se han logrado esclarecer, hasta el momento, un total de 8 delitos de hurto cometidos entre los días 12 de diciembre y 9 de enero de 2019 en las localidades de Ágreda (Soria), Lechago y Calamocha en Teruel y Ainzón, Bulbuente, Pozuelo de Aragón, Trasmoz y Utebo en la provincia de Zaragoza. Continuándose la investigación por si pudiera haber mas personas perjudicadas por estos ilícitos.

Por estos hechos han sido investigadas, no detenidas, un hombre y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 41 años, todas ellas de nacionalidad española y a los que se les imputa un total de 8 delitos de hurto y otro de allanamiento de morada.