Escartín exige que la marca de Podemos esté en las papeletas de las municipales

El secretario general de Podemos-Aragón , Nacho Escartín , exige que la marca Unidas Podemos, nombre con el que la formación morada concurrirá a las elecciones de mayo, esté también en las papeletas de las municipales. En el caso de la capital, sugiere que aparezca ‘Zaragoza en Común-Unidas Podemos’ y en el de Teruel : ‘Unidas Podemos-Ganar Teruel’ . El objetivo, explicó, no es otro que evitar las confusiones de 2015. "Había gente en los colegios electorales de Zaragoza que buscaba la papeleta de Podemos pero no la encontraba. Esa incertidumbre nos costó uno o dos concejales", afirmó.

Escartín aseguró que en Aragón habrá confluencias "a todos los niveles". En el plano autonómico, recalcó que las conversaciones con IU y Equo "van bien" y que en unas semanas anunciarán el encaje de las listas. Respecto a la situación de Zaragoza, insistió en que le parece "fenomenal" que Santisteve quiera repetir como cabeza de lista y en que Barba aportará "muchísimo" al proyecto que se construirá a nivel municipal. También se refirió a la presencia de Rivarés e Iván Andrés en la lista de la actual presidenta de las Cortes. "Me parece estupendísimo", dijo.

La formación morada reunió ayer a representantes de 12 comunidades autónomas para pulsar el trabajo que se está haciendo en cada región. En Aragón, se está trabajando en la elaboración del programa –que adaptará los ejes del programa marco que se cree a nivel nacional–, la campaña electoral, la organización del grupo parlamentario y la posible entrada en el Gobierno de Aragón en función del resultado.

Un tándem "imbatible"

En medio de la batalla soterrada que vive Podemos sobre la futura lista al Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, hizo públicas ayer sus preferencias: "La fórmula perfecta sería que Pedro fuera alcalde y Violeta Barba su número 2".

Rivarés, que concurrirá a las primarias de Podemos tras haber abandonado hace unos días IU, donde no tenía apoyos para repetir, se ha mostrado convencido de que el proceso de confluencia no descarrilará pese a las tensiones manifestadas en los últimos días.

Tal y como informó HERALDO la semana pasada, Rivarés concurrirá como número 2 de la lista de Violeta Barba. De este modo se alinea con el sector de la dirección de Escartín y se desmarca de las corrientes críticas, que son los principales apoyos del alcalde y de la vicealcaldesa, Luisa Broto. Al defender a Barba como número 2, choca con la tesis del alcalde y sus seguidores, que hasta ahora insisten en que Broto debe tener un puesto de privilegio en la lista. Para Rivarés, Santisteve y Barba son "un tándem imbatible".

No aclaró, en todo caso, el modelo de primarias en la lista de confluencia, aunque sí recalcó que se decidirá sin presiones "externas o internas". Este proceso también afectará al alcalde, como señaló Escartín el pasado viernes, cuando dijo que Santisteve "no tiene por qué ser el número uno" de la lista. "¿Dónde iremos cada uno? Donde nos diga el proceso interno de ZEC. No hay confrontación. Que nadie dude de que la confluencia existirá", aseveró.