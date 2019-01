El PP denuncia "agravio comparativo" en unos PGE "muy negativos" para Aragón

Suárez ha achacado estos "presupuestos de la desigualdad" a que, por primera vez, se hacen para "mantenerse en un sillón" y en el que los ganadores son los independentistas.

Los PGE de Sánchez no contentan a casi nadie, tampoco a las autonomías del PSOE

"Cuanto más independentista eres, más te financian", ha añadido el diputado popular, quien ha acusado asimismo al Gobierno socialista de negociar los presupuestos en la prisión de Lledoners "a costa de otros territorios", como Aragón, que ha denunciado que baja puestos en el ranking autonómico de inversiones.

Ha hablado también de "documento de la mentira" por reconocer una desaceleración de la economía y, sin embargo, prever un aumento de la recaudación, que lo van a pagar las clases medias, las pymes y los autónomos.

El proyecto presupuestario, a su juicio, refleja la "desintonía" entre los presidentes Sánchez y Lambán, del que solo se salva la provincia de Huesca, lo que ha relacionado con el apoyo de los socialistas altoaragoneses a Sánchez, y los embalses, porque el PP los dejó "muy avanzados".

Son también los presupuestos del "sablazo fiscal", ha asegurado, en referencia al aumento del impuesto de sociedades, que cree que va a provocar deslocalizaciones y pérdida de empleos, o del gasoil.

Del mismo modo, Suárez se ha preguntado dónde está "el paradigma del nuevo modelo de economía" cuando se ha vuelto a la inversión como motor económico principal.

En cuanto a las partidas concretas, ha considerado que estos PGE priorizan obras en Huesca como el Monrepós mientras ralentizan otros, como el desdoblamiento de la N-232 entre Gallur-Mallén o el comprendido entre Fuentes y El Burgo de Ebro, que solo recibe 100.000 euros, lo que ha calificado de "tomadura de pelo"

Asimismo, al igual que ha relacionado el mejor trato a la provincia de Huesca con el apoyo del PSOE altoaragonés a Sánchez, ha achacado la ausencia de partidas relevantes para la A-15 entre Ágreda y Navarra a que pasa por Tarazona, la localidad de la que es alcalde el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte.

Suárez ha puntualizado también otra "tomadura de pelo grave" con respecto al Canfranc, que reduce su dotación de 15 a 5 millones de euros, algo que en su opinión es "reírse de los aragoneses".

En definitiva, ha sostenido que los primeros presupuestos de la era Sánchez suponen una "ralentización" de las inversiones en Aragón, como la que a su juicio sufrió con "Pepiño Blanco", en referencia al exministro de Fomento del Gobierno Zapatero, y les ha restado credibilidad después de que se dejaran de ejecutar en 2018 hasta 160 millones, la mayor cifra de la democracia.

Previamente, el presidente provincial del PP de Zaragoza, Javier Campoy, ha afirmado que el presidente Sánchez ha pasado "volando con el Falcon" por Aragón y que "el PSOE le sale caro Aragón".

Es, además, un presupuesto que no es para todos, sino para "contentar" a "golpistas, separatistas y a Otegi" y que discrimina a algunas de las Comunidades "más castigadas", como Aragón o Extremadura, ha agregado.

Del mismo modo, el también diputado autonómico ha criticado que este presupuesto "gasta lo que no tiene" e "ingresa lo que no existe" y ha manifestado su "más enérgica condena" a unas cuentas que solo van a traer "más paro", "más deuda" y "más déficit" a España, y "más vergüenza" a un presidente que no debería mantenerse en su puesto "ni un minuto más".