Violeta busca amigos (y votos) en Facebook

La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, se ha sumado, en pleno 2019, a Facebook, la mayor red social del mundo. No deja de ser curioso que lo haga solo unos días después de anunciar su candidatura a las primarias de Podemos al Ayuntamiento de Zaragoza. Barba, que sí contaba con perfiles en Instagram y Twitter, ha reconocido que ha tardado en "sucumbir" a los muros de Facebook y ha hecho un llamamiento a sus seguidores: "Ahora no me dejéis sola".