Violeta Barba: " “En el Ayuntamiento hay una clara falta de diálogo y de entendimiento”

Ha sido un periodo muy positivo respecto al aperturismo de la institución. Hemos puesto en funcionamiento diferentes actividades ciudadanas, entre ellas jornadas de puertas abiertas por las que han pasado 24.000 personas. Creo que es positivo que haya una mujer joven presidiendo el Parlamento, porque apostamos por el diálogo.

¿Cuál ha sido el momento más duro que ha vivido en el Parlamento?

El fallecimiento del vicepresidente segundo Antonio Torres, por inesperado, injusto y porque deja un vacío enorme en el trabajo diario de la mesa y en el hemiciclo.

¿Y el más reconfortante?

Las jornadas de puertas abiertas por el ‘feedback’ que recibo de ciudadanos a los que tengo la oportunidad de explicar el trabajo que realizan los diputados.

A pesar de ello ahora quiere dar el salto al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cuándo y por qué decidió presentarse a las primarias para liderar la lista podemista a las municipales?

Es una decisión meditada y colegiada, comentada con la familia y los compañeros. El secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, cuando presentó junto a Maru Díaz la lista a la presidencia del Gobierno anunció que ciertos nombres que todo el mundo esperaba no estaban porque nos íbamos a dedicar a intentar construir la mejor candidatura posible de Podemos Zaragoza. En ese empeño estoy junto a otros compañeros como Iván Andrés, el actual jefe de gabinete de Alcaldía: intentar construir la mejor lista posible, ilusionante, de renovación, pero también con experiencia para Podemos Zaragoza y para acudir a los procesos de confluencia.

También se ha hablado de Amparo Bella y Fernando Rivarés.

Ahora estamos articulando la lista y, por respeto a los compañeros, lo normal es que sean ellos los que lo vayan anunciando.

¿Espera competencia en las primarias podemistas?

No lo sé. El calendario no es aún definitivo.

Erika Sanz, que perdió en las autonómicas ante Díaz, dice en Facebook que toca apoyar a Pedro Santisteve, Luisa Broto y ZEC.

No creo que sea incompatible una cosa con la otra. Lo que no entiendo es que se vea como algo negativo o como competencia que en Podemos Zaragoza decidamos dar el paso a la política municipal. No lo veo como competencia. No venimos a ocupar puestos concretos, sino a aportar ideas. La experiencia en las Cortes a nivel legislativo e institucional, en el diálogo y en la negociación política es lo que puedo aportar.

Entonces, llega a la confluencia para reforzarla.

Es a lo que venimos. A intentar conseguir una lista en el proceso de confluencia en la que Podemos tenga un papel relevante.

¿Se lo ha agradecido ya Pedro Santisteve?

Él conocía mi intención de presentarme.

Al alcalde le gustaría utilizar el mismo proceso que en 2015 al elaborar las listas. ¿En Podemos estarían dispuestos a hacerlo?

Yo no me ciño a un método concreto para elegir la lista de la confluencia. Esto no tiene que partir de decisiones personales sino colectivas, y eso lo tendremos que negociar.

¿Y cuál sería su puesto?

Estoy en un momento en el que me apetece dar el salto a la política municipal. No lo hago con una vocación de ocupar un puesto concreto, pero tampoco me da miedo hacerlo. La confluencia debe partir de una premisa básica: que todos nos sintamos cómodos y representados con la lista que salga finalmente elegida.

¿La negociación con los comunes seguirá en suspenso hasta que Podemos cierre un acuerdo con IU y Equo?

A nivel estatal en Podemos tenemos el mandato de llegar a un acuerdo para las listas en todo el proceso autonómico y supramunicipal. Es una cuestión de ordenar los tiempos y los momentos.

Personalmente, ¿quién considera que debe liderar la lista de la confluencia?

No creo que mi opinión personal sea relevante. Cuando se ponen las voluntades personales por delante de los procesos colectivos se está cometiendo un error.

Si no hay acuerdo con los comunes, ¿peligra la presencia de Podemos en la confluencia?

Yo siempre he sido partidaria de la confluencia pero en caso de que no fuese posible estaré donde mis compañeros lo crean oportuno. Podemos no se presentó a las municipales de 2015 y sí lo hará en 2019. La organización espera que sea en confluencia, pero no es descartable ir en solitario, aunque no sería deseable.

Como presidenta de las Cortes se ha destacado su carácter dialogante. ¿Es su mejor baza para imponerse a Santisteve?

No creo que sea una cuestión de imponerme a nadie. Cuando alguien se presenta a procesos internos como este tiene que explicar lo que puede aportar. Creo que el diálogo es uno de los valores que hay que poner en común y, con la situación política actual, es una de las cosas más necesarias.

¿Cómo valora la gestión de ZEC en el Ayuntamiento?

Ha sido la mejor plataforma ciudadana que Zaragoza podría tener en 2015 y en 2019. La labor que han realizado concejales de ZEC como_Fernando Rivarés o Teresa Artigas ha sido muy positiva.

¿Qué opina sobre la expulsión de la oposición de las sociedades municipales?

En ese momento estaba ajustada a la ley, pero su aplicación no fue beneficiosa en las relaciones dentro del Ayuntamiento. Hubiese sido deseable hacerlo de una manera diferente, haber llegado a acuerdos. En el Ayuntamiento hay un problema claro de diálogo y de falta de entendimiento. Como ciudadana no me interesa buscar de quién es la responsabilidad, sino que haya solución. Apostar por el diálogo siempre es más beneficioso que hacerlo por decisiones meramente unilaterales a pesar de que a veces dé la sensación de que no queda otro remedio.

¿Contará con el apoyo de Maru Díaz y Nacho Escartín?

La verdad es que no hemos hablado expresamente de eso. Trabajamos codo con codo y supongo que así será. Pero eso se lo deberían preguntar a ellos.