Beamonte: "El acuerdo PP-Cs-Vox es bueno para Andalucía"

El presidente del PP aragonés, Luis Mª Beamonte, ha dicho este viernes que el acuerdo entre su partido, Cs y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de Andalucía es "bueno para los andaluces" mientras que el de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos "no es bueno para los españoles".

En una comparecencia ante los medios tras presidir el Comité de Dirección del PP Aragón, Beamonte ha calificado de "lesivo para los intereses del conjunto de la sociedad" la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar el borrador de presupuestos de 2019 con la intención de negociarlo con los líderes independentistas de Cataluña.

Pero al tiempo ha calificado como un acto "absolutamente irresponsable" la negativa del presidente de Aragón, Javier Lambán, a presentar los de su comunidad.

"El presidente habla mucho de la dignidad de España y de la Corona de Aragón y calla cuando Pedro Sánchez habla con los que quieren fracturar el modelo de convivencia para aprobar los presupuestos", ha criticado Beamonte.

El líder del PP ha insistido en reprochar a Lambán que no presente los presupuestos para este ejercicio y ha advertido de que "si todo el mundo decide hacer lo mismo esto sería ingobernable", además de las consecuencias que tiene para la sociedad y para las "oportunidades de crecimiento".

En opinión de Beamonte, "lo normal no se puede convertir en excepcional" y por eso ha invitado a Lambán a que si sus socios "no quieren saber nada" abra otras vías de diálogo, mientras que en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, ha subrayo que el precio es "dinero para Cataluña a costa del resto de España".

Preguntado por los motivos por los que critica las negociaciones de Sánchez con los líderes catalanes mientras el PP ha pactado con Cs y Vox la investidura en Andalucía, Beamonte ha destacado que este acuerdo no rompe la convivencia ni el marco constitucional y fortalece los pilares básicos del entendimiento y permite que esa comunidad "se oxigene" después de 40 años.

"Lambán lo que le tendrá que decir a Sánchez es si es mejor el acuerdo con Andalucía o pactar con los que quieren romper España y con los amigos de ETA", ha espetado.

No obstante, ha dicho que para él no todo vale y en el caso de Andalucía el PP "se ha situado en el centro de las posiciones de Ciudadanos y Vox". "Ojalá Pedro Sánchez sea capaz de abrir un escenario diferente" a la, a su juicio, "continua agresión a los hombres de bien".

Respecto a las críticas que por el acuerdo con Vox han lanzado otros líderes del PP, Beamonte ha dicho que prefiere la coexistencia interna a ser "un verso suelto", lo que no significa, ha reconocido, que no tenga criterio propio, como su rechazo a que se derogue la ley contra la violencia de género o no reconocer que existe la violencia machista.

Sobre la posibilidad de negociar con Vox en Aragón para gobernar las instituciones tras las próximas elecciones, ha apuntado que cuando las cosas lleguen, si suman tendrán que "dar la cara" y explicarse. "Si no sumamos -ha agregado- para qué voy a hablar o cometer un error innecesario".