Un carpintero con madera de alcalde en el gobierno de Villalba de Perejil

Un ‘christma’ en neerlandés a la vuelta de una esquina desea ‘Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo’ a quien pose sus ojos en el texto y active justo después el traductor de Google. Como todos los pueblos, Villalba de Perejil tiene cubierta su cuota de sorpresas. También de sustos; hace un mes se produjo el derrumbe controlado de una vivienda en estado ruinoso en la calle Mayor, una acción acometida por cuestiones de seguridad, ya que la casa contigua –ambas de propiedad privada– también estaba afectada. Una máquina de la obra quedó atrapada tras hundirse una viga; por suerte, no hubo desgracias personales. El día a día de Villalba transcurre sin sobresaltos, con un buen puñado de sus habitantes implicados en que sigan pasando cosas de interés.

Eduardo Condón es alcalde de Villalba de Perejil desde 1999. Muchos años antes, apenas en la veintena ejerció de concejal allá por 1975; fue entonces cuando llegó la conducción de aguas a Villalba, y como alcalde le ha tocado hacer renovación de la red de tuberías. "Era un chaval cuando entré por primera vez en el gobierno del pueblo; ya entonces había algunos que querían que fuese alcalde, pero yo pensé que no era mi momento. Hace 20 años vi que la lista que se preparaba tenía mucha gente que no vivía en el pueblo; hablamos cuatro o cinco y decidimos presentarnos, porque siempre es mejor que gobierne gente que está aquí todos los días. Salimos, y aquí seguimos".

Eduardo ha dedicado su vida profesional a la carpintería, como su padre, abuelo, bisabuelo y algún tío. "Es cosa de familia, nos gusta, aunque mis hijos no han continuado la tradición, pero maña no les falta; yo trabajé siempre desde aquí, tengo el taller montado todavía y todo el instrumental, pero también acudía a los pueblos cercanos cuando me lo pedían. Estoy retirado de las obras de cierta envergadura, pero todavía hago alguna cosa por placer, para mí, o arreglos de puertas y ventanas a amigos cercanos como favor".