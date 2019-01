Unos 6.000 enfermeros aspiran a una de las 316 plazas que se ofertan en Aragón

El primer fin de semana de abril del año pasado, los hoteles de Zaragoza colgaron el cartel de completo. La razón no fue otra que la celebración de la mayor oposición de Enfermería desde hacía años: más de 10.200 opositores para 861 plazas. La expectativa para la convocatoria de este año es mucho menor. Según los datos provisionales publicados este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), un total de 5.904 enfermeros tienen previsto presentarse a la oposición a través del turno libre. Otros 104 lo harán por promoción interna. Además, unos 240 están excluidos del proceso aunque pueden subsanar los errores detectados hasta el 22 de enero.

Un número de vacantes mucho más reducido que en 2018 y que casi todas las comunidades autónomas se hayan puesto de acuerdo en la fecha de la prueba son algunas de las razones que explicarían este descenso de candidatos. Mientras que en el concurso-oposición que se celebró en 2018 se ofertaban 861 plazas de enfermería, en el de 2019 hay 366 vacantes (316 correspondientes al turno libre y 50 a promoción interna). Además, a finales de 2017 se anunció que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social apostaba por unificar las fechas de examen. De este modo, fijó que el de enfermería se llevaría a cabo el 12 de mayo de 2019. La mayoría de las comunidades se han adherido a esta propuesta (a excepción de algunas como País Vasco o Castilla-La Mancha); lo que ha provocado una reducción del efecto llamada.

Aún así, conseguir una plaza no será una tarea sencilla. No hay que olvidar que hay 16,4 candidatos por cada vacante. Esta ratio podría descender por debajo de 15 o 14, si tenemos en cuenta que siempre se presentan menos de los que se inscriben. Una cuestión que este año podría agudizarse puesto que la convocatoria se lanzó antes de la resolución de las plazas de 2018, por lo que algunos de los que han conseguido un puesto indefinido no se presentarán a este examen.