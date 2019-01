La Mesa de las Cortes homenajea a Antonio Torres alabando su compromiso parlamentario

La Mesa de las Cortes se ha reunido este miércoles por primera vez tras el fallecimiento de su vicepresidente segundo, el popular Antonio Torres, el pasado sábado, reunión que se ha convertido en un pequeño homenaje, "más que merecido", para evidenciar su talante, su buen hacer y su compromiso con el Parlamento.

Tras la reunión, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, ha reconocido que se ha vivido un momento difícil al constatar la ausencia de Torres, quien falleció a los 54 años el pasado sábado, en su domicilio en Huesca, a consecuencia de un infarto repentino.

Barba ha considerado "innegable" que el trabajo de la Mesa de las Cortes esta legislatura ha salido adelante, entre otras cosas, por su "espíritu de compromiso" con el Parlamento y por su ahínco en "sacar trabajo y no entorpecerlo", algo que, ha agregado, "no se consigue de la noche a la mañana y no surge de la nada".