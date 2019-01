Persiste el abandono

El abandono, el olvido o la simple indiferencia del Gobierno central, Renfe y ADIF no solo afectan a las líneas férreas aragonesas, que ayer volvieron a sufrir un nuevo incidente con la avería de una máquina que debía realizar el trayecto Teruel-Zaragoza, sino al conjunto de la Comunidad. Ignorar que el estado de las comunicaciones por tren en Aragón desincentiva su uso y que no existe ninguna reacción al respecto solo confirma una triste y amarga realidad que no debe ni puede tolerarse. Si el equilibrio territorial y la igualdad entre los españoles no admiten negociación posible tampoco es aceptable la inexistente sensibilidad política demostrada.