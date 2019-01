PAR atribuye al bloqueo de la izquierda que España, Aragón y Zaragoza no tengan presupuestos

Para Allué, el hecho de que estas tres instituciones no tengan presupuesto para este año se debe a que "los gobiernos de izquierda que las presiden lo permiten porque no quieren mayorías de amplia base social y piensan en clave electoral y no les interesa los ciudadanos. Es una absoluta irresponsabilidad tener bloqueada a la ciudad y a la Comunidad autónoma, además del Gobierno de España porque Aragón puede perder más de 200 millones de euros con la prórroga presupuestaria".

Al respecto, ha apuntado que se pueden perder fondos cofinanciados, no se podrá acometer la subida salarial o ejecutar el plan de retorno joven, ni realizar las convocatorias de empleo público y llevar a cabo las políticas de ayuda a la compra o alquiler para jóvenes, junto a las ayudas la innovación, ha enumerado.

En rueda de prensa, ha recordado que el pasado año el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, tildaba de "catastrófico y panorama desolador y sombrío para las políticas sociales y de inversión" el que no hubiera presupuesto en 2018, ya que de los 3.501 millones que corresponden a Aragón de la financiación estatal, los 200 millones extra se podrían perder y afectarían a subvenciones y transferencias de capital además de fondos cofinanciados, como el Fondo de Inversiones para Teruel (FITE).

Mentira

"No hay presupuesto porque no le interesa a Podemos y al PSOE tampoco. Se da por perdida la legislatura, pero los ciudadanos nos pagan para producir, no para estar cruzados de brazos".

También ha arremetido contra las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha asegurado que aunque se prorrogue el presupuesto se verán cubiertas todas las necesidades. "Alguien se cree esto porque miente al decir esa afirmación. Eso es mentir a todos los aragoneses".

Allué ha dicho que la orden de prórroga presupuestaria "paraliza" todo lo que no sea gasto ordinario y ha reconocido que aunque haya cierta discrecionalidad al tramitar los expedientes por anticipado, esa opción, que ya existía, se bloquea luego si no hay presupuesto. "Se puede iniciar el expediente, pero la tramitación no sigue adelante si no hay presupuesto", ha resumido.

Ha vaticinado que las consecuencias de no tener presupuesto serán "nefastas" porque no se podrán atender nuevos compromisos y no se podrá cubrir contingencias. "Además, no se cumplirá la inversión, cuando ha caído en un 50 por ciento en esta legislatura y las transferencias del capítulo 4 solo son para necesidades básicas", ha apostillado.

Allué ha avisado al presidente de Aragón, Javier Lambán, de que si no trae el presupuesto de 2019 "de forma urgente", "contribuye a la irresponsabilidad y no puede permitirse el lujo de negar la palabra a otros partidos".

La diputada del PAR ha instado a Lambán a que abra un período de diálogo para que haya presupuesto y que la cita electoral no frene la inversión y la generación de empleo.

"Rascarse votos"

"No es una buena noticia empezar el año sin presupuesto en Zaragoza, en Aragón y España y, además, en la Comunidad autónoma sin visos hasta después de las elecciones, cuando luego hay que conformar gobiernos, la actividad en agosto se paraliza y no hay tiempo de ejecutarlo".

Para Allué es probable que en 2019 ni Aragón, ni Zaragoza tengan presupuesto que atienda las necesidades básicas de la ciudadanía y los sectores estratégicos, además de resolver problemas y les ha instado a los partidos de la izquierda a "no mirar de reojo" a la cita electoral del 26 de mayo.

La parlamentaria aragonesista ha observado que los partidos de la izquierda han mostrado "falta de respeto y preocupación" por los aragoneses y zaragozanos. "Están más entretenidos en rascarse votos los unos a los otros y tirarse los trastos a la cabeza más que en resolver los problemas de la Comunidad autónoma y de la ciudad", ha descrito.

"La izquierda se preocupó de pactar los sillones, pero poco de resolver en positivo el desarrollo de una ciudad y un Comunidad autónoma y se inicia el año sin presupuesto y todas las instituciones tienen en común que están sostenidas por partidos de la izquierda y de mayor tinte radical".

Sectarismo

A su parecer, es un "auténtico desastre que pone en evidencia los gobiernos frágiles de la izquierda y hastían a la ciudadanía que está harta de frentismos". "No deja de ser consecuencia del partidismo y del interés electoral el no tener presupuestos y también del sectarismo".

Su impresión es que se gobierna para unos pocos, de forma sectaria. "Es hora de que Lambán abra un período de diálogo y traiga los presupuestos, que es su obligación, y si no hay presupuestos es porque Lambán no quiere, ya que vienen elecciones y la estrategia electoral de la izquierda es de bloquear las instituciones para hacerle daño al contrario, al que les sostiene el sillón, y revela que están más en clave electoral que ciudadana".

La diputada del PAR le ha indicado al presidente del Gobierno de Aragón que "debería preocuparse por las infraestructuras y el IAI" tras observar que "nadie está pensando en positivo y nadie cede por el interés general y no se habla de proyectos ilusionantes solo se habla de a ver cuánto se bloquea la institución para sacar rédito electoral".