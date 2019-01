La duda de Podemos e IU con la lista de ZEC

Cs resolverá sus listas en Aragón a finales de enero sin problemas, a la voz de mando de Albert Rivera y con alguna que otra sorpresa. Los demás partidos, salvo Vox que elaborará sus candidaturas en un mes y las confluencias municipales que andan a la greña, ya tienen designados sus cabezas de lista. El interés está en las tensiones que están generando a Podemos e IU las listas municipales, especialmente en Zaragoza, donde Pedro Santisteve y ZEC están agotando la paciencia de uno y de otro. A estas alturas no caben dudas de que el alcalde no está en posición de exigir y de que su continuidad depende más de la voluntad de Podemos e IU, que lo ven como un mal menor. La fórmula de 2015 en la que los partidos cedieron su espacio a los comunes no se va a repetir. Las dudas son evidentes. El desgaste de ZEC y de Santisteve es una razón para no volver a cometer errores. Con el apoyo de los críticos de Podemos (el sector de Erika Sanz, que tiene el respaldo de Pablo Echenique), el alcalde amaga con una crisis para intentar colocar a su gente en la lista. Pero su estrategia choca con un escenario de retroceso electoral y con el recelo generado en los dos partidos. Y eso se traducirá en las condiciones que le impondrán para ir de número uno. Y de su continuidad en el Ayuntamiento en el caso de que no repita como alcalde.