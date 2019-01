PP, PSOE y Ciudadanos, unidos en su defensa de la caza y la pesca

El pasado 20 de diciembre, PSOE y PP presentaron dos iniciativas en las Cortes que contaron con el apoyo de todas las formaciones a excepción de Podemos y CHA, que se abstuvieron, y de IU, que votó en contra de unos textos que, entre otras cosas, reclaman que tanto la caza como la pesca sean “factores determinantes para el desarrollo del entorno rural, la lucha contra la despoblación y la conservación del medio ambiente”.

El diputado Herminio Sancho fue el encargado de presentar la propuesta socialista y Ramón Celma expuso la postura del PP, en una intervención que sigue circulando por las redes sociales. El portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular, que anteriormente había saltado a la palestra para apoyar la tauromaquia y la pesca, hizo una defensa firme de la actividad cinegética.

“Soy de Calanda, tengo buenos amigos cazadores y, cuando estoy con ellos, me doy cuenta de que son los que mejor conocen nuestros bosques, nuestras masas forestales, nuestras tierras… Me doy cuenta de que no es que quieran a sus perros como a un amigo; los consideran parte de su familia. Y también percibo que son los aliados perfectos de agricultores y ganaderos”, señaló Celma, y ensalzó que “el respeto a nuestras tradiciones y a la libertad individual es más valioso que cualquier cifra económica”.

Por ello, el diputado del PP censuró la actitud del PSOE a nivel nacional. “La mayoría provenimos de los pueblos, y dar la espalda a esta realidad como lo está haciendo el PSOE es de ser desagradecido. No sé cuánto tiempo más voy a estar en política, pero cuando me vaya, me gustaría que mi familia y mis amigos me dijeran que he sabido corresponder a mis orígenes”, concluyó Celma, coincidiendo con la intervención de Ramiro Domínguez.

El secretario de organización de Ciudadanos Aragón se mostró a favor de las iniciativas presentadas por PP y PSOE, pero quiso incidir en los “errores” cometidos por determinados “diputados nacionales urbanitas”, como Ábalos o Ribera. “En Aragón, la caza y la pesca son base fundamental de la economía rural. A estos ignorantes de la capital hay que decirles que, antes de que metan la lengua donde no les cabe, no metan la pata”, sentenció, en un discurso que se ha hecho viral por su contundencia.

PSOE Aragón se desmarca de Ribera

Más allá de la iniciativa presentada, que exige que se tomen “las medidas oportunas para la promoción y defensa de la caza y la pesca como elementos fundamentales del equilibrio del mundo rural”, el PSOE Aragón ha querido desmarcarse de las declaraciones de Teresa Ribera, quien aseguró que, si dependiera de ella, prohibiría la actividad cinegética.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Javier Sada, lamentó recientemente la “campaña de descrédito y demonización absolutamente injusta que sufren estas “actividades fundamentales”.

Asimismo, Sada calificó de “irresponsables” las palabras de la ministra Ribera. “No es de recibo que haya vertido con tanta ligereza sus opiniones personales. Por ello, desde el PSOE Aragón se le hizo saber nuestro malestar”, comentó al respecto.