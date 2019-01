La oposición critica la "falta de realismo" de Lambán en su discurso de fin de año

El líder aragonés cargó contra las "mentiras" del secesionismo y criticó que intente borrar a Aragón de la historia. También instó a recuperar el espíritu de consenso de 1978. Lo hizo desde la exposición de Panteones Reales de Aragón que acoge el Edificio Pignatelli._Para Lambán, la situación actual obliga a poner el interés generar "por delante de las ideologías" y a que izquierda y derecha alcancen acuerdos.

"En defensa de la Constitución"

Ya en clave autonómica, incidió en la reducción de las listas de espera, la atención a un mayor número de dependientes y el incremento de las becas universitarias. Otro de sus mensajes se centró en el autogobierno, que "ha permitido a Aragón afirmar su existencia y desplegar todas sus potencialidades".

El presidente aragonés endureció el tono al hablar de la Administración central. "Hemos mantenido abiertas 100 escuelas con cuatro alumnos. Actuando con la frialdad de los números, los burócratas madrileños jamás mantendrían servicios en zonas con tan escasa demografía", manifestó.

Lambán se mostró "satisfecho" por la alianza PSOE-CHA y agradeció el apoyo de Podemos e IU para impulsar la agenda social de la legislatura y, aunque no hizo mención a la falta de presupuesto 2019 ni a las inminentes elecciones autonómicas y municipales, sí subrayó que Aragón "necesita estabilidad política".

En su discurso no faltaron referencias a la térmica de Andorra. A este respecto, aseguró que las cuencas mineras "superarán el fin del carbón y saldrán adelante". "Pero será gracias a nuestro propio esfuerzo, al de los empresarios y las instituciones de aquí", dijo.

"Triste y poco ilusionante"

Para Mar Vaquero, portavoz del PP, el problema está en que Lambán no lanzó "ningún mensaje nuevo". "Sigue con las mismas promesas que no ha sido capaz de cumplir en los últimos tres años", aseguró. Vaquero acusó al también secretario general de los socialistas aragoneses de "estar más preocupado de sí mismo y de su sillón". Esto, apuntó, ha provocado "la legislatura más inestable de toda la democracia".

La portavoz popular criticó que Lambán no haya sido capaz de llevar a las Cortes su proyecto de presupuestos para 2019, "el principal deber de un presidente", y de "haber liderado el fracaso de un acuerdo de izquierdas para Aragón". También fue especialmente crítico el presidente del PAR, Arturo Aliaga. A su juicio, el discurso fue "triste y poco ilusionante". "Es recurrente con el independentismo, pero se organiza un acto para conmemorar el 700 aniversario del Archivo de la Corona y no acude", señaló.

Aliaga cree que el Gobierno no puede sacar pecho de las cifras de educación, sanidad y dependencia, ya que las ha conseguido "gracias a una mayor presión fiscal y no por una mayor eficiencia en la gestión". Tampoco ha gustado en las filas del PAR que Lambán cargase contra la Administración central al referirse a aquellas políticas que, de no ser por su Ejecutivo, "nunca se hubieran impulsado desde Madrid". "Si se quiere alzar como barón de barones frente a Pedro Sánchez que lo haga consiguiendo soluciones para la térmica o arrancando acuerdos de las bilaterales como otros presidentes autonómicos", aseveró.

Ciudadanos habla directamente de "falta de realismo" y asegura que "ni el propio presidente se cree su discurso". "Ha vendido un Aragón que no existe, un Aragón que prometieron cambiar y apenas ha evolucionado", sostuvo la portavoz de la formación naranja, Susana Gaspar. En su opinión, el PSOE "no encuentra su sitio ni en Aragón ni a nivel estatal", lo que hace que Lambán "defiende cosas contrarias a las que está haciendo su presidente nacional".

Podemos, por su parte, ve en el mensaje "un cierre de legislatura" y teme que el líder regional vaya a "desaprovechar" la última etapa de su Gobierno para conseguir mejoras para Aragón. La portavoz de la formación morada, lamentó que Lambán dedicase menos de un minuto a hablar de mujeres, jóvenes y mayores. Tampoco comparte la valoración del Ejecutivo sobre los datos del desempleo, ya que, según defendió, sigue existiendo un problema con la calidad de los puestos que se crean.

El autogobierno como clave

A Izquierda Unida, la "obsesión" de Lambán con Cataluña le parece "enfermiza". "Alerta del peligro de los frentismos y es el que más leña echa al fuego. Ojalá pusiera el mismo empeño en luchar contra la precariedad y defender lo público", afirmó su coordinador, Álvaro Sanz.

El PSOE, en cambio, calificó el discurso de "realista". "El presidente dio datos, no opiniones, sobre los avances conseguidos en educación, sanidad o dependencia", subrayó su portavoz, Javier Sada. En su opinión, Lambán "demostró que ha gobernado desde la izquierda para la inmensa mayoría de los aragoneses sin renunciar a llegar a acuerdos con temas importantes con todas las fuerzas del espectro político aragonés".

CHA, por su parte, se queda con la reflexión sobre el autogobierno, un aspecto "clave" ahora que partidos como Vox plantean acabar con las autonomías. "Gracias a él hemos podido mejorar el Estado de bienestar", recalcó su portavoz, Gregorio Briz.