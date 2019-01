Un año electoral lleno de dudas

Aragón llega al 2019 con la legislatura más que agotada y con mucha incertidumbre sobre su futuro, pese a haber tenido casi cuatro años de cierta estabilidad en los que han funcionado, con más o menos encontronazos, los pactos de investidura de la izquierda que al final no han sabido rematar con un cuarto acuerdo presupuestario para cerrar una etapa que se inició con un cambio notable en el escenario político y acaba con otro. Lo que sucedió el pasado 2 de diciembre en Andalucía es un espejo y un síntoma de lo que está sucediendo en el conjunto de España y en Aragón, aunque la situación y los resultados andaluces no sean fáciles de extrapolar. El problema está en que la llegada de Sánchez a la Moncloa, con el apoyo de Podemos, nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, no ha servido para regenerar las instituciones, estabilizar la política nacional y solucionar el desafío soberanista de Cataluña, cuyo desarrollo está provocando una reacción en cadena en todo el Estado de la que no se salva la Comunidad. La irrupción de Vox es una consecuencia y sus efectos en el voto autonómico y nacional son impredecibles.