Podemos acusa a Olona de "vender humo" con el nuevo plan de depuración

También cargó contra la rescisión de los contratos del antiguo plan, que actualmente está siendo investigado en las Cortes. A su juicio, el consejero ha tratado de "cubrir con un estúpido velo lo sucedido y dar un patadón hacia adelante", ya que, siempre según su criterio, "se debería de haber sancionado los incumplimientos de las empresas y no se ha hecho nada". "Los aragoneses vamos a tener que pagar una vez más las malas decisiones que se tomaron", afirmó De Santos.

Pese a que Olona defendió que el nuevo plan supondrá un ahorro "sustancial y relevante" para Aragón –el proyecto de 2008 elevaba el coste a 353 millones de euros–, la diputada insistió en que aún faltan cinco procesos judiciales por resolver, por lo que el Ejecutivo autonómico podría terminar pagando por una cuantía superior a los cinco millones anunciados por el consejero para pagar los proyectos redactados. "Solo en la Jacetania, el Instituto Aragonés del Agua tendrá que abonar más de 2,7 millones", dijo.

Criticó, asimismo, la "falta de información" proporcionada por el Gobierno al resto de grupos. "Hemos tenido que acceder a ella por otras vías", admitió, al tiempo que exigió que se convoque la ponencia del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

"Los zaragozanos no son tontos"

Para De Santos, los alrededor de 90.000 impagos del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) registrados en 2017 en Zaragoza "no resultan sorprendentes". "No es que los zaragozanos no sean solidarios, es que no son tontos. Quieren limpieza y que las cosas se aclaren", aseveró. En su opinión, los ciudadanos han visto que no se han tomado medidas serias. "A Lambán se le ha exigido una respuesta con tiempo, pero aún no ha concretado su reforma del ICA. Es una decisión política, no se está buscando una solución", afirmó. Recordó, a este respecto, que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) solicitó por escrito una reunión con el presidente aragonés y este "ni siquiera ha contestado".

La RAPA se 'come' el recibo del ICA

La Red de Agua Pública de Aragón organizó ayer un ‘banquete’ a las puertas de la Consejería de Desarrollo Rural de Joaquín Olona para protestar contra la "inocentada" del ICA, que ha vuelto a acumular otros 90.000 impagos en Zaragoza. En él, los asistentes, entre los que se encontraban el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, y el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, se ‘comieron’ varias facturas. Esta vez no lo hicieron a palo seco como el edil de ZEC, sino que las ‘imprimieron’ en tartas y obleas para hacer la digestión más llevadera. El colectivo anunció más protestas de cara a 2019.