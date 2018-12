Las Cortes llamarán a más de 30 expertos para buscar alternativas para Andorra

Los diputados tendrán solo dos meses para escuchar a los comparecientes –entre los que habrá alcaldes, empresarios y sindicatos– y cerrar un dictamen con propuestas "útiles" a medio y largo plazo. El escaso margen hace que los propios grupos duden de esta comisión, propuesta por el PP. Este viernes, no obstante, todos prometieron hacer "todas las aportaciones posibles". La primera reunión será el día 8 a las 11.00. En ella, explicó Aliaga, se abordará la metodología de trabajo y el calendario. También se pondrá nombre y apellidos a los comparecientes.

Cada grupo podrá proponer un máximo de cuatro, aunque el número total no se conocerá hasta la próxima semana. Las sesiones se agruparán por temáticas: las habrá centradas en la reconversión de la industria, la formación, las infraestructuras que necesitan las cuencas mineras...

La intención es que sea una comisión "ágil", ya que urge cerrar un documento "completo" a la mayor brevedad. "Yo aportaré mi experiencia a lo largo de estos años en la gestión de los diversos planes Miner para intentar ayudar tanto al Gobierno como a las cuencas mineras", prometió el presidente del PAR, que espera que el texto resultante alcance "la mayor unanimidad posible" y refleje, a su vez, el sentir de los grupos parlamentarios.

Para Dolores Serrat (PP) es "fundamental" conocer las fortalezas y debilidades del territorio. "Hay que tener clara la viabilidad de las medidas que se puedan adoptar", resaltó. Serrat reconoció que el tiempo es limitado, de ahí que su empeño vaya a centrarse en cumplir los plazos para que el dictamen sea útil para el territorio y los aragoneses. "Tiene que servir al Gobierno actual y al que vaya a presidir la Comunidad a partir de mayo", dijo.

La diputada admitió que al PP le habría gustado presidir la comisión. "Pero lo fundamental era una candidatura de consenso, de ahí que hayamos propuesto y apoyado a Arturo Aliaga, una persona que aporta un valor añadido por sus conocimientos técnicos y políticos del territorio", expuso.

Para Podemos, se necesita "un compromiso real del Gobierno de España y de Aragón". "Esta comisión no puede servir para perder el tiempo o lavarles la cara", añadió el diputado Román Sierra. Justificó, asimismo, su voto en contra de Arturo Aliaga. "No podíamos apoyar a una persona que ha tenido responsabilidades en diferentes gobiernos y no ha conseguido reindustrializar el territorio", subrayó.

Críticas a la ministra y a Endesa

Javier Martínez, de Ciudadanos, cree que esta comisión tiene que ser "distinta" a aquellas que se han centrado en estudiar el pasado. "El resultado no debe ser un análisis, sino un planteamiento de alternativas. Hablamos del trabajo y de la vida de todas aquellas familias que viven ahí", recordó.

Grupos como CHA ven en esta comisión una oportunidad de aportar al debate generado en torno al futuro de la comarca de Andorra. "Estamos ante una batalla muy difícil: el hecho de que la vida de la central se prolongue hasta 2025 o 2030", señaló el diputado Gregorio Briz, que espera dar con alternativas e inversiones que garanticen una verdadera transición socioeconómica.

El problema, afirmó Patricia Luquin, de IU, es que esta comisión tendría que haberse creado la pasada legislatura. "Lo que hemos escuchado hasta el momento no nos gusta. Las conclusiones de la reunión con la ministra Ribera, y las actuaciones anunciadas por Endesa no nos hacen ser especialmente optimistas. Hay que trabajar para garantizar a los vecinos de Andorra que se van a poder quedar en el territorio", aseveró.