Las inocentadas del día en Aragón

La Policía Local de Zaragoza ha comenzado la mañana con una pequeña broma. Se lamentaba de "una incidencia en la logística ajena a la organización" que había provocado la falta de bolígrafos en la jornada del jueves, lo cual había impedido que se registrara ninguna denuncia en todo el día.

Desde la página web de información del Cinca Medio, se aseguraba esta mañana que "el gigante Amazon demanda a Monzón por 1 Millón de dólares por daños". Esta inocentada está relacionada con la original campaña llevada a cabo por los comerciantes de la localidad oscense de Monzón con el objetivo de acercar a los clientes al comercio de proximidad.

"La demanda se ha presentado el día 27 en horario de EEUU ya que ha sido cuando al parecer desde la firma electrónica han advertido que 'se ha notado el descenso de ventas respecto a nuestras previsiones y creemos que ha sido por esa campaña agresiva realizada, no solo en Monzón, sino también en Monzón de Campos', explicaba John Johnson, director de Ventas de Amazon para Europa y Andorra", señalaban con humor en la web.

El Hotel Ciria de Benasque también ha elaborado su propia broma, asegurando que ha llegado a un acuerdo con la popular cadena estadounidense Hilton para abrir en 2021 "un hotel de cinco estrellas en la Plaza del Pilar de Zaragoza", el 'Ciria-Hilton Zaragoza Suites'. "Además, para celebrar esta alianza estratégica, su hija, la polifacética Paris Hilton, ofrecerá dos conciertos: uno en la propia plaza del Pilar y otro en las próximas fiestas de Benasque", bromeaban desde el Facebook del establecimiento.

Desde la cuenta de Facebook del también municipio oscense de Jasa, bromeaban este viernes con la instalación de "un tobogán fijo en las piscinas para la próxima temporada". "Esta actividad se complementará con la habilitación de una zona de hidromasaje perfecta para reducir el estrés, las sobrecargas musculares y activar la circulación sanguínea...", continuaba el jocoso comunicado.

El Club Atletismo Barbastro también ha hecho uso de su cuenta de Facebook para llevar a cabo su particular inocentada. "Hemos decidido proponer una derrama a los socios para la construcción de las pistas de atletismo", reza la publicación, a la que acompaña una fotografía de unas pistas de grandes dimensiones. "Algo, sencillo y humilde para nuestras pretensiones presentes y futuras...".

Desde el portal ComeCome, han bromeado con la apertura en el Tubo de Zaragoza de un nuevo restaurante StreetXO, del popular cocinero con tres estrellas Michelín Dabiz Muñoz. "Sin todavía una fecha concreta, el reputado chef ha anunciado que abrirá un nuevo StreetXO en Zaragoza en 2020. Su pareja, Cristina Pedroche, será la encargada del local", destaca la información.

La 'inocentada' asegura que el menú incluirá productos 'made in Aragón': “Por supuesto en los productos seguiremos la filosofía y línea de StreetXO, pero no podemos olvidar que estamos en Aragón. Algo con borrajas, migas y con ternasco no puede faltar. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, pero no dejar de lado la rica gastronomía de Zaragoza".

Por otra parte, la Asociación Vecinal del barrio de San José ha publicado como 'inocentada' que "San José exige el trasvase inmediato del Canal Imperial a la Huerva". Aseguran que tras una reunión de la directiva "con unas cervezas de más", han decidido exigir de inmediato estas obras, ya que "la vecindad reclama acceso directo y sin fronteras al disfrute de todos los beneficios de vivir en Torrero-La Paz".

“El Canal desecado abriría una trinchera por la que podría circular la línea 5 de tren-tram”, publica la Asociación en su página web.

[NOTA DE PRENSA] San José exige el trasvase inmediato del Canal Imperial a la Huerva. La Asociación Vecinal de San José exige la desecación del Canal en todo su recorrido fronterizo con Torrero-La Paz. https://t.co/wetECMn1I9 pic.twitter.com/rbOYOGH9V9 — AV Barrio San José (@avvsj) 28 de diciembre de 2018

También ha habido usuarios que han elaborado sus propias bromas. Una de las más compartidas este viernes por redes sociales ha sido una imagen del centro comercial Puerto Venecia en la que se aseguraba que "un empresario oscense agraciado con el Gordo de Navidad abrirá Puerto Venecia Huesca en el solar de las harineras".

Inocentada 'geológica'

En el portal web 'Desde Monegros' aseguraban esta mañana que "una falla amenaza con dividir en dos Los Monegros" como consecuencia de las recientes erupciones de los volcanes Anak Krakatoa (en Indonesia) y el Etna (en Italia). "Desde hace tres días la falla geológica denominada 'Falla Alcubierre' ha abierto una gran grieta en su superficie, que alcanza en estos momentos los 20 km de longitud, y amenaza seriamente con separar las provincias de Huesca y Zaragoza", recoge la publicación.

“Sabíamos de la existencia de la falla subterránea, pero no imaginábamos que pudiese moverse de este modo. A partir de aquí, es impredecible, pero parece claro que Huesca y Zaragoza se separan de manera irremediable”, afirman unas declaraciones ficticias incluidas en la información.

La inocentada asegura que un gabinete de crisis ha reunido a "representantes de todas las administraciones implicadas (locales, provinciales y regional), altos mandos de los tres ejércitos, un equipo de científicos del CSIC y un representante enviado por la NASA" para evaluar la situación. No obstante, lo que más preocupa a los supuestos expertos es la "cuestión crucial" de "dónde podían quedar, tras la fractura, Monte Oscuro y San Caprasio".

Una inocentada con polémica sobre el Moncayo

Una de las bromas que más difusión ha tenido este viernes ha sido la compartida por la DPZ sobre una supuesta erupción del Moncayo. Desde su página web, la Diputación publicaba una información titulada 'El volcán del Moncayo se reactiva y entra en erupción: no hay ningún riesgo para la población'.

En la inocentada se aseguraba que bomberos de la DPZ se habían desplazado hasta la zona para que nadie pudiera "acceder a las inmediaciones del cráter" y que "la maquinaria del servicio de Recursos Agrarios de la institución provincial" estaba "acumulando tierra por si fuera necesario taparlo".

La DPZ ha afirmado que "es evidente que es una inocentada", si bien el Partido Popular en la Diputación la ha calificado de "mal gusto", al bromear con un asunto que está causando trágicos acontecimientos en Indonesia e Italia. En el país asiático, la erupción del volcán Anak Krakatoa provocó un tsunami que acabó con la vida de más de 400 personas. Por otra parte, la erupción del Etna causó un terremoto de magnitud 4,8 en Sicilia, en el que se registraron varios heridos.

Los populares aseguran en su página de Facebook que si bien respetan "la libertad de expresión de cada cual", consideran que no es una información acertada para ser difundida por una institución pública: "Lanzar una broma como esta vinculándola con el Moncayo, desde el cauce oficial de comunicación de una institución como la DPZ, cuando todavía estamos sobrecogidos por lo ocurrido en Indonesia e Italia, nos parece desacertado y de muy mal gusto".

Los límites del humor son siempre un debate social abierto, que este año incluso ha valido la atención del anuncio navideño de Campofrío, en el que se cuestiona precisamente este asunto, eso sí, con un enfoque cómico.