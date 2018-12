Urrea de Jalón, un salto adelante por San Sebastián

La historia de Urrea de Jalón se nutre de la convivencia de tradiciones; la huella árabe es notoria en la arquitectura urbana, desde la configuración de las calles a los arcos pendientes en varios puntos, y la devoción cristiana tiene varias manifestaciones muy arraigadas en el día a día de los urreanos. Al frente del ayuntamiento está una alcaldesa joven, Mari Carmen Lázaro, que cree en las acciones directas, en comenzar lo que puede acabar y en mantener viva la ilusión de sus convecinos.

"Soy licenciada en Geografía e Historia; trabajé en una multinacional hasta 2013, cuando fui madre, y desde entonces tengo dos hijos; Mateo, que ahora tiene 5 años, y uno en acogida desde 2011 que se llama Urrea de Jalón. Esta es mi segunda legislatura como alcaldesa, y probablemente será la última; creo que ocho años son el tiempo adecuado para estar a gusto, empezar y acabar cosas y que la gente no se canse de ti".

A Mari Carmen le encanta su pueblo. "Los arcos de la calle Baja, la calleja, la plaza... ¿sabes que tenemos una de las calles más estrechas de Aragón? Solo mide 60 centímetros. A ver, no me ciego: hay problemas, y quizá mi pueblo no salga nunca del hospital, pero hay que tratar de que no entre en la UVI, que siga en planta y mejorando. Estamos muy cerca de Zaragoza y es difícil mantener a la gente aquí".

Un pueblo participativo y pío