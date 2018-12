Lambán insta a retomar el espíritu de la Constitución para combatir al separatismo y a la ultraderecha

El líder autonómico ha lamentado "mucho" la irrupción de Vox y "la más que probable pérdida de la Junta de Andalucía". Ha reivindicado, asimismo, "un cordón sanitario" para que la ultraderecha "no vuelva a ser un elemento de la realidad". También se ha comprometido a trabajar los meses que restan hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo para que partidos como Vox no irrumpan en Aragón, una Comunidad "de hombres y mujeres demócratas y tolerantes".

Lambán ha reconocido que ni el PSOE ni el resto de fuerzas políticas esperaban semejantes resultados en Andalucía. "Si ha irrumpido allí no hay motivos para pensar que no vaya a ser un problema en el resto de España. Nos debe preocupar muchísimo", ha reconocido.

En su opinión, la Constitución de 1978 ha sido el momento más trascendental de la historia de España. "En aquel momento, los españoles dimos la mejor versión de nosotros mismos y nos pusimos de acuerdo. Cediendo todas las partes se han conseguido 40 años de convivencia y prosperidad compartida. Cuarenta años en los que hemos disfrutado de derechos y libertades a la altura de los países más avanzados del mundo. En este tiempo se ha producido una descentralización política que ha permitido que comunidades autónomas como Aragón, que tradicionalmente estuvo postergada en el conjunto de España, hayan desplegado todas sus potencialidades y energías y en este momento sea una región que empieza a estar a la vanguardia de España en muchos aspectos de la vida pública", ha recalcado.

En cuanto a la economía aragonesa, el presidente autonómico espera que siga creciendo por encima de la española. "Los principales motores que se van a generar como consecuencia de nuestra acción de Gobierno todavía no han entrado en funcionamiento", ha dicho en referencia a las renovables y a la implantación de industrias agroalimentarias en el territorio.

Según ha recalcado, Aragón va a mantener una posición preeminente, ya que "están por venir proyectos muy importantes en prácticamente todas las áreas de la economía". "Vamos a ser una de las comunidades que más van a aprovechar las oportunidades del mercado chino. Otros sectores como la automoción también van a tirar con mucha fuerza", ha insistido.

Respecto al presupuesto, cuya negociación se mantiene bloqueada, ha reiterado que el Ejecutivo sigue a la espera de reunirse con el resto de fuerzas políticas de la izquierda. "Solo ponemos una condición: que nadie ponga condiciones. Las negociaciones se acometen con voluntad de llegar hasta el final cuando no las hay. El PSOE no las pone y solo exige al resto que tampoco lo hagan. A partir de ese momento estoy absolutamente convencido de que no tendremos ningún problema para ponernos de acuerdo en un presupuesto", ha asegurado.