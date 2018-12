Un médico oscense separado, 'padre' desconocido de la Constitución

La Constitución del 78 cambió la vida de los españoles. Pero sobre todo la de uno: un médico de Huesca. El recién estrenado texto legal le permitió anular la decisión de un tribunal eclesiástico que prácticamente le negaba el contacto con sus hijos tras separarse de su mujer. En su lucha por un régimen de visitas justo, pudo reclamar uno de los derechos recogidos en la flamante Carta Magna: el de la tutela judicial efectiva del artículo 24. Estrenó el nuevo Tribunal Constitucional con su recurso y ganó. Los magistrados fallaron en su favor y gracias a eso pudo mantener el contacto con sus hijos el resto de su vida. Se convirtió así en el primer español que recibió el amparo de la Constitución, que ahora cumple 40 años.

Antonio Coarasa Gasós es el abogado oscense que ganó el emblemático caso. Rememora, ya jubilado y a sus 85 años, cómo llegó a su despacho por la amistad que tenía con el cliente. El conflicto por el que acudieron al TC se resumía en una contradicción entre la sentencia dictada por dos tribunales de distinta naturaleza en su proceso de separación. En primera instancia, un juzgado civil fijó un régimen de visitas que permitía al padre ver a sus hijos todos los fines de semana y pasar con ellos la mitad de las vacaciones de Navidad y de verano.

Pero en un pleito de separación paralelo iniciado en el Tribunal Eclesiástico de la Rota, el régimen de visitas fue reducido drásticamente: el padre sólo podría ver a sus hijos los sábados de doce de la mañana a seis de la tarde. Tras ello, el juez de Primera Instancia, hizo suya esa decisión. El conflicto estaba servido: "El Tribunal de la Rota dictó esas medidas sin que hubieran sido solicitadas por las partes, ya que en ese proceso solo se pedía la nulidad del matrimonio canónico", no un régimen de visitas. Los afectados recurrieron a la Audiencia de Zaragoza, pero no les dieron la razón. Parecía que no había vuelta atrás.