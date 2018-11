Los presupuestos y las urgencias

Es mejor tener presupuestos para 2019 que una prórroga del ejercicio anterior porque evita bloquear partidas, ayudas sociales y proyectos de inversión, pero no son imprescindibles para acabar la legislatura y mantener la estabilidad del Gobierno PSOE-CHA. Las urgencias del Ejecutivo aragonés que preside Javier Lambán, por lo tanto, no son las mismas que las del gabinete de Pedro Sánchez, que tiene muy complicado aguantar hasta 2020 si no logra sacar adelante las cuentas para el próximo año. Es una diferencia sustancial que se refleja en la diferente posición que Podemos mantiene en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados. Hay muchas menos dificultades para lograr un pacto presupuestario en Aragón que a nivel nacional. Y eso queda reflejado en las exigencias que la formación morada reclama a uno y otro Ejecutivo.