La DGA sigue sin pagar a las familias las becas de comedor de verano

"El pago de las becas está pendiente de Hacienda. La tramitación administrativa está en sus últimas fases, pero no sabemos el día exacto", explican desde Educación. A las familias que han llamado a preguntar esta semana les han dicho que probablemente cobrarán en la primera quincena de noviembre. Este es el año que más tarde se van a pagar estas ayudas, que se implantaron en Aragón en 2014. El año pasado las familias cobraron a finales de octubre.

Aragón cuenta con becas de comedor de verano desde 2014 gracias a un fondo contra la pobreza infantil del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. La DGA ha ido simplificando los trámites para que todos los beneficiarios de la beca durante el curso escolar puedan percibirla también en verano y para agilizar el pago. Este año, en marzo ya pidió los datos bancarios a las familias para poder pagar cuanto antes. Sin embargo, "problemas administrativos" de Hacienda han vuelto a retrasar el pago de la ayuda.

"Es una pena que nos anuncien una ayuda para alimentación en verano, que estemos casi en noviembre y aún no la hayamos recibido. Estoy esperando 300 euros por dos de mis hijos. Si no es en dinero, podrían darnos vales de comida", propone Rosario, madre sola con cuatro hijos a su cargo. Desde hace unos meses trabaja en una residencia y el sueldo de 800 euros le llega "muy justo" a fin de mes. "Miro mucho los precios en el supermercado y voy a diferentes tiendas del barrio según las ofertas. Compro todo marcas blancas y no podemos permitirnos un capricho", cuenta cómo gestiona la economía familiar.

Entre los beneficiarios de estas ayudas hay muchas familias numerosas, madres solas con varios hijos a su cargo, perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), parados y trabajadores con ingresos bajos. Para optar a la beca de comedor los ingresos familiares anuales deben ser inferiores al IPREM. Los niños que tienen beca comen gratuitamente durante el curso escolar en el comedor y tienen derecho a recibir esta ayuda económica en verano (o participar en un programa de ocio educativo tipo 'Abierto por vacaciones', que muy pocos eligen).

"¿Cuándo nos van a dar este año las becas de verano? ¿Para qué nos pidieron los papeles en marzo? Me deben 420 euros por tres de mis hijos. Me hubiera venido muy bien ese dinero para comprar comida en verano. O en septiembre para los gastos extra de principio de curso. Aún no he podido pagar el dinero de material que nos piden en el colegio y en el instituto", señala Nerea Rodríguez, madre de cuatro hijos y que vive pendiente del desahucio de su vivienda en diciembre. Para otro año también propone que modifiquen esta ayuda y les den tarjetas para alimentación en verano.

Desde la DGA apuntan que este retraso no se repetirá. "Esta situación cambia a partir de este curso. En mayo de este año se publicó el decreto que regula el servicio de prestación de comedor escolar, que cubre ya todo el periodo entre septiembre y agosto. Al pasar de ser subvención a prestación, el proceso será más rápido", explican desde Educación.