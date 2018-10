El diplomático más joven de España es un zaragozano

El diplomático más joven de España se llama Javier Álvaro Anguas, es un zaragozano que se ha sacado la oposición con 24 años y en su primer empleo está asignado al Ministerio de Asuntos Exteriores, en la unidad de apoyo de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.

Javier Álvaro cuenta que la ilusión por la diplomacia le llegó cuando tenía 16 años y su padre, un militar que estaba en el Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza, fue destinado a Alemania durante dos años y le entró el gusanillo que hasta entonces era desconocido.

"La diplomacia es un desconocido para quien no pasas por él y no se me había pasado por la cabeza hasta estar con mis padres en Alemania. Me había gustado siempre los idiomas y enterarse de lo que pasa en el mundo", cuenta el diplomático aragonés.