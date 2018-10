Consumo interviene 451 artículos de disfraces peligrosos para los niños

La Inspección de Consumo ha retirado en lo que va de año 451 unidades de seis productos de disfraces y complementos infantiles considerados peligrosos para los niños por la presencia de lazos, cuerdas, elementos inflamables o por carecer de los agujeros de ventilación necesarios. Estos pertenecían a los 35 productos de esta categoría que forman parte de la red de alerta creada por Consumo en relación a la peligrosidad de los artículos existentes en el mercado.

Las caretas y disfraces son esenciales durante Halloween. Debido a su proximidad, desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón se ha creído conveniente alertar sobre los peligros que pueden conllevar elementos como lazos y cuerdas, pelucas y complementos inflamables, así como las caretas y antifaces que no tengan los agujeros de ventilación adecuados, para evitar que el truco o trato no cause ningún problema de seguridad.

La directora de Protección de Consumidores, Ros Cihuelo, recomienda "comprobar que los productos tienen el marcado CE, que es prueba de que el fabricante ha tenido presentes todas las condiciones de seguridad". Asimismo, aconseja evitar que los disfraces "tengan lazos o cuerdas en la parte alta del disfraz para evitar estrangulamientos".