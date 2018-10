Aguaviva: el río, el serrín de colores y un hablar único

Aitor Clemente es casi arquitecto; le falta el proyecto fin de carrera. El título del que sí puede presumir es el de primer edil de su pueblo, Aguaviva; lleva una sola legislatura en la alcaldía, pero le ha cundido. "Cuando volví para aquí hace cinco años desde Barcelona estaba muy cerca de licenciarme en la carrera, y de momento no he podido retomarla; ya llegará el momento", dice, sonriendo. Su historia como alcalde, aunque matizada por la edad, es la de tantos otros; se decidió a última hora, animado por amigos. Eso sí, la idea de trabajar por su pueblo natal le llamaba desde mucho antes. "Ya había estado en asociaciones, clubes deportivos, comisiones de fiestas… luego llego lo del río, y en las últimas elecciones hablamos algunos compañeros de la plataforma ‘El Bergantes no se toca’, decidimos dar el paso, hicimos la lista... y ganamos por mayoría absoluta. Ahí estamos".

Aitor ha tenido que simultanear su idealismo con la cotidianidad de la política municipal. "La verdad es que estoy muy contento, a gusto. Creo que se ha trabajado bien; hubo años convulsos en este pueblo, con dos bandos muy enfrentados, y me parece que en los últimos tiempos hay un buen entendimiento, más allá de las ideas políticas que pueda tener cada cual. Aunque estamos cuatro y tres en el ayuntamiento, trabajamos todos juntos en los temas clave".

Aitor ha nombrado la problemática del Bergantes, el río que une las filias de todo el pueblo y uno de los tres pilares de la vida aguavivana; los otros dos son el parlar d’Aiguaiva y las alfombras de serrín de agosto. "En los pueblos de la franja, de arriba abajo, le llamamos ‘chapurriau’ a nuestra lengua autóctona de manera coloquial, y no es despectivo, aunque la verdad es que prefiero personalmente ‘parlar d’Aiguaviva’ para referirme a nuestra lengua, que tiene varias peculiaridades; por ejemplo, cambiamos las haches del castellano por efes, y la pronunciación es muy particular. Acabamos de poner placas en las calles con las dos formas y la valoración ha sido muy positiva. Además, hemos recuperado nombres antiguos que no se tradujeron en su día al castellano; la Calle Nueva no es Carrera Nova, sino Carreró de Dalt, como se llamaba cuando nuestros mayores eran niños".