'Tolosantos'

En mi infancia estos eran días de visitas al cementerio para recordar a personas que yo no había conocido. Como entonces no tenía muertos propios, me parecía que siempre habría en los cementerios personas queridas por otros, pero que las personas que amaba yo, no morirían nunca. Mientras ella arrancaba las hierbas, limpiaba el mármol en el que podía leerse los nombres de sus padres y el de su marido, yo le preguntaba cosas de niño: ¿ellos saben que hemos venido? ¿Les gustará que dejemos estas flores? ¿A ti también te enterrarán aquí debajo? Pero yo no quiero que te mueras nunca…