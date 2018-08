'Un Susurro en el paisaje', una intervención en seis ámbitos de la naturaleza

La exposición 'Un Susurro en el Paisaje', una intervención de seis ámbitos del espacio natural en el que han participado una veintena de usuarios de la Fundación Rey Ardid guiados por el artista Nacho Arantegui abre las exposiciones temporales del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza que podrá visitarse hasta el próximo 23 de septiembre.

La naturaleza en la ribera se convierte en escultura de la mano del Espacio Visiones de la Fundación Rey Ardid, que se ha desarrollado durante dos años y en la que se muestran los aprendizajes y técnicas adquiridas durante la fase de formación.

Se trata de un proyecto incluido en 'ArtBilities: Everyone is an Artist' cofinanciado por el Programa Erasmus+, Programa de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte, en el que el Espacio Visiones, de la Fundación Rey Ardid, coordina y participa junto a socios de Hungría (Budapest), Italia (Florencia), Portugal (Oporto) y España (Zaragoza y Granada).