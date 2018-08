Pablo Casado: "El objetivo es recuperar el Gobierno de Aragón y la alcaldía de Zaragoza"

¿Cómo ha encontrado al PP-Aragón? ¿Está cohesionado después del congreso nacional?

Sí. Lo que no está cohesionado es el pacto del Gobierno de Aragón. No ha valido para nada que se unieran los que no ganaban las elecciones durante estos años. El PP-Aragón tiene muy claro que lo que hace falta es bajar los impuestos para reactivar la economía, atraer industrias y generar empleo. Hay que modificar el sistema de financiación autonómica y realizar una apuesta social que incluya la despoblación, la educación y la sanidad. No entendemos por qué el PSOE-Aragón no está teniendo una posición más firme frente al desafío independentista que está al otro lado de Fraga, cuando Pedro Sánchez es claramente rehén de los grupos de la moción de censura.

¿El objetivo del PP-Aragón debe ser recuperar la DGA y la Alcaldía de Zaragoza?