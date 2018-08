Las pinturas de la Iglesia de Cofita son de los siglos XII-XIII según los estudios preliminares

El presidente de la Comarca, Miguel Aso, ha mostrado su satisfacción señalando que “este estudio tenía tres objetivos fundamentales, los cuales se han cumplido. Se ha comprobado la posible extensión de las pinturas, la época de las mismas y se ha previsto y valorado un próximo proyecto de intervención.

En lo que se refiere a la extensión, se concluye que si bien hay una amplia zona con pinturas, no toda la Iglesia presenta la existencia de las mismas, no descartándose la presencia de restos de menor tamaño que las catas, realizadas de manera aleatoria, no hayan encontrado.

De otro lado, el estudio químico de las micromuestras, concluye que son pinturas de Edad Media y por tanto coetáneas a la época de construcción templaria de la Iglesia, esto es, finales del siglo XII y XIII. Finalmente se ha detallado y evaluado el proyecto de la intervención para la recuperación y restauración de las pinturas murales del paramento de la epístola, cifrando el coste en 49.200 euros (IVA no incluido)”.