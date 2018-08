Aragón paga un plus a 44 ex altos cargos y mejora la carrera profesional a los actuales

Un total de 44 ex altos cargos de la Administración siguen cobrando un plus vitalicio, que oscila entre los 180 y los 800 euros al mes, que se impulsó en 1998 para ‘premiar’ a los funcionarios que cambiaran de forma temporal su empleo por un puesto político. Entre los beneficiarios figuran exconsejeros, ex delegados territoriales y ex directores generales o asimilados que permanecieron en el cargo durante dos años continuados o tres con interrupción. Comisiones Obreras recuerda que los actuales altos mandatarios también tendrán su "premio" cuando dejen el puesto, pues se beneficiarán de un aumento de nivel dentro de su categoría profesional con la subida de sueldo que implica y la ventaja que supone a la hora de optar a los concursos de traslados convocados por la Administración.