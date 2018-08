La vuelta al cole costará más de 200 euros por niño

Septiembre está ya a la vuelta de la esquina. En solo unas semanas, miles de familias aragonesas cambiarán las maletas por las mochilas y empezarán a preparar la vuelta al cole. Llenarlas obligará a gastar más de 200 euros por niño. El presupuesto, no obstante, puede dispararse hasta los 400 o 500 euros en función de la titularidad del centro y la etapa escolar. Lo dice la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que recomienda comparar antes de comprar, aprovechar las ofertas y no dejarse llevar por la publicidad.

Solo en libros de texto, los padres gastarán entre 150 y 250 euros. En infantil, los cuadernos de fichas, a menudo no reutilizables, tienden a salir por 150, cifra a la que hay que sumar el material escolar (otros 20 euros) y la bata, una prenda que varía en función del centro y que puede costar, de acuerdo con la UCA, entre 16 y 20 euros. Más caros (entre 200 y 225 euros) salen los manuales de primaria. Es aquí donde cobran importancia los bancos de libros que organizan las asociaciones de padres y madres, muy presentes en la etapa de secundaria. Los precios se disparan al pasar a Bachillerato, donde pueden costar de 80 a 100 euros si son usados y hasta 250 si se opta por un lote a estrenar.

El material escolar no se queda atrás. La horquilla de precios se sitúa entre los 50 y los 180 euros, motivo por el que la Unión de Consumidores de Aragón recomienda "hacer un inventario de lo que realmente hay que comprar", reutilizar aquellos materiales del curso pasado que aún sirvan y adquirir los nuevos "conforme se vayan necesitando". "No es necesario estrenar mochila cada curso", recuerda el colectivo, que invita a "no dejarse llevar" por las licencias de moda. Sobre todo teniendo en cuenta que una mochila de marca puede costar el doble que una que no lo es, un aspecto a menudo difícil de explicar a los niños.