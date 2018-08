Plou: un pueblo devoto de escaso censo y gran corazón

Llegar a un pueblo el día de su fiestas patronales constituye toda una experiencia. El matiz religioso se dimensiona, naturalmente. El día de San Roque, en Plou hay misa solemne y reparto en canastas del pan bendito, un bizcocho local. Tras la misa de mediodía hay una procesión: el santo y la virgen salen a hombros de varios feligreses desde la iglesia de la Santa Cruz, y dan una corta vuelta al pueblo. "Es pequeño, apenas unas calles, pero nos gusta –apunta Marimar Plou, hija del alcalde y activa colaboradora en la comisión de fiestas y la asociación cultural– y queremos que siga vivo".

La iglesia, de notables dimensiones y una amplia cúpula, tiene una torre inacabada. "Se suponía –señala Marimar– que iba a ser tan alta como la de San Pedro en Muniesa –comentan Marimar y su padre Antonio– pero no se acabó porque se mataron dos trabajadores, y se decidió no continuar; si te fijas, el cimborrio está inacabado". La iglesia, que tenía un hermoso altar mayor y capillas historiadas, fue destruida por completo en la guerra civil. Solo se conserva el monumento de Semana Santa. El empresario minero y de la construcción Ángel Luengo Martínez, que acaba de cumplir 90 años, nació en La Hoz de la Vieja pero tiene fuertes lazos con Plou; ayudó a la rehabilitación del suelo de la iglesia, entre otras iniciativas de apoyo al pueblo. Es el dueño de una de las mayores fortunas de España.

"En su día –recuerda Antonio Plou– todo el término municipal estaba cubierto de azafrán; sale en el escudo del pueblo junto a un peirón. Ya no hay; requiere de mucha mano de obra y no queda gente; tampoco hay mucha viña. Lo que sí destaca es el almendro, pero aquí hay apenas 14 personas el año entero. A partir de junio ya llega más gente; eso sí, no hay negocios ni empresarios. Tenemos local social y en la zona deportiva, que tiene frontón grande, tenis, pádel, piscinas y pista polideportiva, hay bar en verano".