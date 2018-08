"Yo estaba regando las macetas y el coche me ha pasado casi rozando"

Con aparente tranquilidad, María Luisa Comas explicaba este lunes detrás del mostrador de su floristería cómo ella podría haber sido una víctima más del atropello. "Yo estaba regando las macetas de la calle cuando el coche me ha pasado casi rozando", relataba. Al ver venir al vehículo a gran velocidad por la acera, la mujer buscó refugio en la puerta del establecimiento, ubicado justo en la esquina de la avenida de Logroño con la calle de Huesca.

"Acto seguido, he visto cómo el coche giraba hacia la derecha, se bajaba de la acera y se metía en dirección contraria", indicaba la dueña del local sin explicarse todavía cómo esta temeraria maniobra no había acabado en colisión. "Por esta calle sale siempre el autobús de Casetas –apostillaba–. No me quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se lo encuentra de frente".

En el bar Avenida tampoco salían este lunes de su asombro. "Se ha escuchado un ruido tremendo y ha vibrado todo", contaba Esther Muñoz, hija de los propietarios del establecimiento. El bar tenía montada una terraza en la acera con seis mesas y sus correspondientes sillas. "Acababan de marcharse varios clientes, por lo que la única que quedaba sentada cuando ha pasado el BMW era una joven. Por suerte, a ella no le ha ocurrido nada", recordaba esta testigo.