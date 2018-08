El 79% de los profesores de la UZ leyeron su tesis en esta universidad

Trabajar en la universidad en la que se ha estudiado es el deseo de muchos de los egresados que empiezan sus estudios de doctorado. Por ello, no es de extrañar que el 79% del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Zaragoza haya leído la tesis en este mismo campus universitario. La estadística sobre el personal de las universidades analiza el volumen de docentes de una universidad que han completado la tesis en la misma, sin embargo, no entra a valorar si estos profesores han cursado la carrera en esta institución o lo han hecho en cualquier otra. Es necesario destacar que la edición correspondiente al curso 2016-2017 es la primera que incluye datos relativos a Aragón.

Este informe elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional muestra que Aragón es la quinta comunidad autónoma con mayor endogamia en sus campus públicos. Por delante de ella solo se encuentran las facultades del Canarias (91,7%), País Vasco (91,6%), Comunidad Valenciana (84,4%) y Asturias (84,4%). En el lado opuesto se sitúan las universidades públicas de Castilla-La Mancha (49,1%), Navarra (49,9%) y Galicia (53%).

Esta cuestión está en un eterno debate sobre si es más o menos beneficioso que buena parte de los profesores impartan clase en aquella universidad en la que se han formado. A pesar de que es algo habitual, algunos expertos señalan que es una de las causas de que las universidades españolas no figuren en los puestos más relevantes de los ranquines internacionales. Esta explicación se sustenta en que no se aportan propuestas científicas que den un punto de vista diferente a los trabajos que se están realizando. Lo que sí que podrían ofrecer doctorados de otros campus españoles o incluso del extranjero. De hecho, según los datos publicados en los últimos cursos académicos, la tendencia generalizada en España (no se puede comprobar de Aragón) es a reducir el porcentaje de profesores que imparten clase en la misma universidad en la que han leído la tesis.