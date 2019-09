Pedrola: no son molinos, sino gigantescos toros los que por allá asoman

El rico acervo histórico y cultural de Pedrola, encabezado por la huella del Quijote, hace de esta villa de la Ribera Alta un enclave singular en la zona. El Ayuntamiento se ha preocupado de dar relieve al origen romano de la población 'Petraola' y también a la influencia árabe, así como la relevancia de los sucesivos linajes señoriales, desde los Luna a los Villahermosa. De todo ello sabe bastante Imanol Sánchez, de 29 años, tipo despierto donde los haya y profundo amante de su pueblo. Lo insólito del caso, por no haber tradición en la familia, es su profesión: torero y director de lidia en festejos taurinos. "Lo mío fue curiosidad, a los doce años, enredando con vaquillas. Me fui aficionando y acabé yendo a la Escuela Taurina de Tudela. Al principio era más un juego, me puse el traje de luces por primera vez en 2006, en Alagón, pero cuando debuté con caballos en septiembre de 2008 en Sangüesa me di cuenta de que esta vida exige una disciplina en la preparación física, la alimentación hay que estar listo para la oportunidad, llegue o no. Yo entreno mucho, desde luego. La alternativa como matador me llegó en 2013 en Calatayud".

A Imanol le ha ido bien en Francia. "La verdad es que han aparecido más contratos en Navarra y el sur de Francia que en Aragón. En Parentis-en-Born estuve tres años; está en las Landas, una hora antes de llegar a Burdeos desde aquí. Debuté con toros de Miura en Hagetmau, también en las Landas, ya más en la Aquitania. Nunca me he encerrado con seis toros, aunque mis apoderados lo están considerando, quizá sería la manera de decir aquí estoy".

Pedrola del yelmo a la montera

En 2015 obtuvo una oreja en la corrida de San Jorge del zaragozano Coso de las Misericordia. "He toreado siete tardes en Zaragoza y he cortado siete orejas, pero no he conseguido entrar nunca en la Feria del Pilar. Es una de mis grandes metas. Luego, en el horizonte y como otra ilusión, tengo Madrid".

En la red

Imanol ha sido modélico en la gestión internauta de su imagen, marcando un precedente en la profesión. "Soy muy activo en las redes, sí; he impulsado una webserie, ‘Camino a la Misericordia’, que habla de esa oportunidad que busco. Tengo 130.000 seguidores entre Instagram, Twitter y Facebook; era neófito en este mundo cuando empecé, pero he ido aprendiendo un poco esta nueva manera de llegar al público. Intento contar que este mundo del toro tiene muchos matices, que trabajamos por nuestros sueños".

Para mucha gente, el arte de Cúchares no es arte. En Francia, hace dos veranos, el Consejo de Estado retiró a la tauromaquia de la lista de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. "Respeto muchísimo al que no quiere saber nada de los toros, por supuesto, siempre y cuando no vengan con amenazas o insultos. Reivindico la parte artística de mi trabajo, claro; me gusta debatir sobre el tema con gente que cree en el diálogo, y no pretendo convencer a nadie de nada".

Gestionar encierros y vaquillas como director de lidia le proporciona a Imanol unos ingresos estables que le permiten no descuidar los entrenamientos. "Si tuviera que echar muchas horas en una fábrica todos los días sería imposible entrenar lo necesario, ir al campo a los tentaderos... eso es costoso en tiempo y dinero. Soy afortunado por tener esa opción".

Imanol tiene sus ídolos. "Para empezar, el maestro César Rincón: me identifico mucho con él. Luego está Raúl Gracia ‘El Tato’, de la tierra, un gran referente. Y si, también soy de los de José Tomás, por todo lo que significa, me parece que los suyos son los valores reales del toreo, como también los encarnaba el difunto Iván Fandiño entre los de esta última época. Tomás se rige por el ‘bushido’, el credo de los samurais".

Toro aparte, Imanol también está ilusionado con su colaboración actual en la Casa de Juventud de Pedrola. "Con el grupo de teatro Teatrola, que esta primavera recibió otro premio Buero Vallejo, estamos preparando unos ‘sketches’ con personajes clave de la historia de Pedrola, desde el propio Quijote a doña María Luis de Borja y Aragón, la duquesa de Villahermosa. Estrenaremos en septiembre, haremos cuatro o cinco y a ver cómo funcionan. Los guiones son de los chavales, con el apoyo de las gestoras de la Casa de Juventud y del concejal Miguel Cimorra".

LOS IMPRESCINDIBLES

Ramón Torres

Este ingeniero pedrolense trabaja en la Agencia Espacial Europea (ESA) en Katwijk (Holanda) y es el responsable del satélite Sentinel-1, que se puso en órbita hace dos años. Sus sobrinos Nacho e Íñigo son prometedores atletas.

Miki Nadal

El humorista, monologuista y presentador televisivo vuelve a su querida Pedrola al menos cada Navidad, y mantiene sus amigos de siempre. Actualmente presenta ‘Zapeando’ en La Sexta y ‘90 minuti’ en Real Madrid Televisión.

El Pradillo

Es el principal polígono industrial de Pedrola. Se sitúa en las inmediaciones de la fábrica de Opel España y alberga a más de 30 empresas, entre las que se encuentran importantes multinacionales automovilísticas y de transporte.

Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'