Ribera insta a proponer ideas sobre el fin del carbón y Aragón avisa de que lo defenderá

El final del carbón está más abierto que nunca. La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el llamado proceso de descarbonización, clave para el futuro de las cuencas mineras. Se trata de una encuesta en la que España, y en concreto Aragón, tienen mucho que decir. La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, partidaria de dar carpetazo al carbón, instó este martes a particulares, empresas, oenegés y autoridades regionales, nacionales e internacionales a proponer ideas.

Ribera recuerda que esta cuestión "no es ajena" a la vida cotidiana, sino que marcará "el día a día de la Unión Europea del futuro". El resultado no será vinculante, pero sí se analizará y se tendrá muy en cuenta. El Gobierno de Aragón, no obstante, ya ha avisado de que no moverá "ni un ápice su postura", que busca garantizar una transición que dé "tiempo suficiente" a las comarcas que viven del carbón.

La consejera de Economía, Marta Gastón, aseguró este martes al término del Consejo de Gobierno que el carbón "seguirá formando parte de la defensa del territorio". También se pronunció al respecto el portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, que pidió para España, y en particular para Aragón, el mismo trato que recibirán otros países de la Unión Europea, donde la descarbonización se alargará "hasta 2050".