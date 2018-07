El fiscal no ve nada irregular en la asamblea del PSOE denunciada por 26 militantes

¿Debió usarse el censo de militantes socialistas elaborado en abril de 2017 o el de marzo de 2018? Esta fue la cuestión clave que centró la vista oral celebrada este martes para dirimir si se vulneraron o no los derechos fundamentales de 26 militantes de la agrupación Centro 1 de Zaragoza cuando votaron para renovar sus cargos en mayo pasado.

Durante más de tres horas estuvo el titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza, Francisco de Paula Puig Blanes, escuchando los argumentos de una y otra parte y será quien estime o no las pretensiones de los demandantes, que no son otras que se repitan las votaciones. No obstante, el fiscal, en su casi única intervención, opinó que, a su juicio, no se quebraron los derechos fundamentales a la participación política en condiciones de igualdad.

El juez escuchó desde defensas encendidas de la demanda: "Las irregularidades detectadas son un laboratorio de pruebas para lo que puede pasar en las primarias", dijo el abogado de los agraviados; hasta rechazos en tonos más elevados: "La demanda es una falacia y su único interés es político", criticó el abogado que Ferraz envió a Zaragoza para oponerse a los demandantes.