Ciudadanos roza la plena implantación en Aragón y atrae a concejales del PAR

El continuo ritmo de afiliaciones al partido es la base del asentamiento del partido en Aragón, y solo le restan siete comarcas. Una de ellas, la del Jiloca, tendrá agrupación la próxima semana y le seguirán después las del Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, Campo de Belchite, Aranda, Ribagorza y Sobrarbe.

Con el apoyo del equipo de expansión que dirige Nacho Broto, adjunto al secretario de Organización, se rematará el trabajo aprovechando el parón parlamentario del mes de agosto. "En el Maestrazgo, por ejemplo, hay poca gente y aunque a muchos les gusta Ciudadanos, les cuesta dar el paso para afiliarse", ha señalado Domínguez.

La formación naranja no solo está atrayendo a aragoneses que nunca habían militado, sino también a cargos públicos del PAR. El secretario de Organización de Ciudadanos ha confirmado a este diario que hay algún dirigente y distintos ediles aragonesistas del Alto Aragón y Teruel que se han acercado mostrando su "interés y cercanía política", aunque ha dejado bien claro que no se ha producido un trasvase. "Sobre todo han venido preguntando", añade.

Domínguez manifiesta que estos representantes les han trasladado su preocupación por asegurar representación en sus municipios de cara a las próximas elecciones. "Nos ven como un partido de gobierno que puede facilitar que salgan adelante proyectos", dice.

El PAR no tiene constancia

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha asegurado que no tenía constancia de ningún tipo de acercamiento de cargos del partido a Ciudadanos. "No sé si hay personas que se hayan ofrecido, pero no tengo señales. De todos modos, a la gente no se la puede atar", valora.

Aliaga ha subrayado que su partido cuenta con 160 alcaldes y 900 ediles y no está percibiendo mayores problemas ni dificultades para cerrar candidaturas de cara a los comicios de 2019. "No me voy a rasgar las vestiduras ni me preocupan que puedan pasarse ediles, porque prefiero honra sin barcos que barcos sin honra", enfatizó.

La expansión territorial de Ciudadanos servirá de base para que el partido pueda multiplicar sus listas electorales en Aragón, aunque el criterio no es hacerlo a peso sino ofrecer "buenos proyectos y líderes" en las próximas elecciones municipales. Si en las de hace dos años y medio obtuvieron representantes en medio centenar de instituciones, la pretensión es registrar en la próxima cita con las urnas más de 200 candidaturas.

El secretario de Organización ha señalado que las agrupaciones facilitarán la confección de listas en los municipios, pero ha incidido en que no piensan "obsesionarse" porque no es el principal objetivo de la formación. "No queremos a nadie que venga con mochilas. Se revisarán al detalle las listas para prevenir cualquier sorpresa. Hay que evitar que se pueda condicionar el escenario nacional", asegura.