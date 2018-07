Aragón no se plantea regular la venta de leche cruda por una "cuestión de seguridad alimentaria"

Las polémicas declaraciones de la consejera de Agricultura del Gobierno catalán, Teresa Jordà, han reabierto esta semana el debate en torno a la venta y el consumo de leche cruda, un alimento que llevaba prohibido 28 años en España y que de pronto la Comunidad vecina se plantea regular.

No sucede así en lo que respecta a la administración autonómica aragonesa, pues en declaraciones hechas a HERALDO, fuentes del Gobierno de Aragón indican que la DGA no se plantea entrar en este tipo de cuestiones por dos razones. La primera de ellas, explican desde el Ejecutivo, es que un producto de este tipo, sin ningún corte o control sanitario, habría que ver qué mercado tiene y qué riesgos está dispuesto a adoptar el consumidor al adquirir esta leche sin tratar, cuyo coste -en principio- podría ser mayor.

En la actualidad, y según recoge la normativa de Seguridad Alimentaria, si la leche no es pasteurizada, no sería segura sanitariamente y, por lo tanto, no se puede vender. "El Gobierno de Aragón en ningún momento se plantea ahora mismo regular nada en torno a la leche ni abrir el mercado a la leche cruda o sin ningún tipo de tratamiento sanitario. No hay ninguna intención de que el Ejecutivo regule este asunto por una cuestión de seguridad alimentaria", zanjan las mismas fuentes, al hacer hincapié en que un producto de este tipo, cuya venta sea libre, puede confundir al consumidor y acarrear determinados riesgos para la salud.