Lucky Oamen: "En Libia estuve dos meses secuestrado, asesinaron a mi tío y me amenazaron de muerte"

Cada uno de los migrantes del Aquarius tiene una historia dramática detrás. Como los cientos que siguen arribando a las costas españolas. Lucky Oamen, un nigeriano de 26 años, llegó a Zaragoza el 26 de junio porque tuvo la suerte de encontrarse con un "buen samaritano" libio que le escondió en su casa. Adamou Cherif, un togolés de 21, huyó de su país, dejando allí a su mujer y sus cuatro hijos (dos parejas de gemelos) por razones políticas. Ambos, que ahora dedican gran parte de su día a día a aprender español, son el relato vivo de cómo en el país magrebí los negros son tratados como esclavos.

La prioridad absoluta de Lucky era no ser devuelto al infierno de Libia. Llegó allí con 18 años para aprender el oficio de operario eléctrico con su tío que regentaba un taller. En su país natal dejó a su madre y a su hermana pequeña. "No pude estudiar porque a los 10 años fallecieron mi padre y mi hermano mayor en un accidente. Empezó entonces para mí una vida muy dura", relata en la sede de la organización Accem. No cree que estas muertes fueran casuales, sino que las vincula a la negativa de su familia cristiana a hacer lo que les exigía la mafia local. Su madre ya viuda tampoco quiso "doblegarse a las prácticas animistas" y las amenazas siguieron.

Vio en Libia una salida, pero una vez allí descubrió un país en el que no podía salir de casa por miedo a ser atacado. El horror llegó una madrugada en que "un grupo de árabes" entraron en casa de su tío pidiéndole un dinero que no tenía y acabaron asesinándole a tiros. A él le encontraron escondido y lo secuestraron para mantenerlo encerrado en lo que los observadores internacionales llaman lugares de cautiverio, en los que manda una milicia, una banda criminal o una mezcla de ambas. Aunque no era muy consciente del paso del tiempo, calcula que estuvo dos meses en una habitación oscura en la que cada cierto tiempo entraban para golpearle y preguntarle por el sitio donde su tío guardaba el dinero. "Cada dos o tres días me daban un poco de pan y un vaso de agua. Me amenazaban con matarme si no les decía lo que querían y yo no tenía ni idea", desgrana.