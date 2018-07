Beamonte destaca que el partido sale reforzado e insiste en su mensaje de "unidad y cohesión"

El presidente del PP-Aragón , Luis María Beamonte , no podía ocultar su satisfacción por el resultado final del congreso nacional , en el que la delegación aragonesa cerró filas en torno a Pablo Casado y se llevó como compensación una mayor representación en la dirección nacional. A su juicio, el partido sale reforzado, aunque insistió en su mensaje de "unidad y cohesión" para afrontar con garantías las próximas citas electorales, que se convocarán en menos de un año. "Me siento muy satisfecho y también es un espaldarazo importante para todos nosotros", señaló nada más clausurarse el cónclave conservador.

Beamonte se mostró convencido de que el hecho de contar con dos aragoneses en el comité ejecutivo beneficiará "sin duda" a la Comunidad. No obstante, señaló que el organigrama no está cerrado y queda pendiente que la dirección nombre el equipo directo de Casado, formado por las vicesecretarías y secretarías ejecutivas. Esto podría resolverse en los próximos días y suponer que algún aragonés más pase a formar parte del núcleo duro, según apuntó.

Beamonte no quiso dar nombres, pero fuentes de la dirección apuntan a que la secretaria regional, Mar Vaquero, y algún dirigente oscense podrían ser los finalmente elegidos para desempeñar un cargo ejecutivo.

Beamonte no quiso aclarar el sentido de su voto por considerarlo "innecesario", dado que entendía que no era difícil adivinarlo cuando su equipo inmediato de colaboradores ya se decantó públicamente por Casado.

De la misma forma, subrayó que no pensaba preguntárselo a nadie y garantizó que no habrá "ningún tipo de refriega interna", porque su objetivo es mantener la cohesión interna. "Lo que voy a intentar es que todos rememos en la misma dirección, que estoy seguro de que va a ser así", añadió.

Cierre de filas

El diputado nacional por Zaragoza Eloy Suárez destacó que el nuevo líder ha recuperado las esencias del PP. "Ha hablado al corazón de los afiliados y ha sabido encontrar lo que nos hizo grandes, valores y principios que nos llevaron a ganar elecciones", opinó.

Para el parlamentario zaragozano Fernando Ledesma, otro de los cargos aragoneses que junto a Suárez se posicionó con el nuevo líder de forma pública, Casado ha clavado el discurso que, a su juicio, necesitaba su partido "desde hace mucho tiempo".

El alcalde de Alcañiz y vicepresidente del PP-Teruel, Juan Carlos Gracia, sostuvo que se ha logrado una "doble victoria" en el congreso extraordinario, la de la democracia interna del partido y la de su unidad. "Sale también reforzado y renovado", añadió.

Gracia hizo hincapié en que el PP-Aragón sale en mejor posición de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y valoró el reconocimiento que supone para Teruel tener voz en el ejecutiva nacional gracias Emma Buj.

Los oscenses no ocultaban la decepción por no contar con un representante en la ejecutiva nacional, aunque su presidente provincial, José Antonio Lagüéns, optó por ser optimista y confiar en lograr una secretaría ejecutiva. No obstante, revalidó su apuesta por el proyecto que lidera Casado: "Genera ilusión para fortalecer el partido y trabajar por España. Y ahora toca trabajar unidos".