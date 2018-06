El PP-Aragón pacta su neutralidad hasta que solo queden dos candidatos finalistas a suceder a Rajoy

El comité de dirección del PP-Aragón acordó ayer mantener públicamente su neutralidad hasta que los militantes elijan el próximo 5 de julio a los dos candidatos con posibilidades de suceder a Mariano Rajoy al frente del partido. Una vez se resuelva esta primera vuelta con el voto directo de los afiliados, el partido deberá decidir si está en condiciones de acudir unido al congreso nacional que resolverá el liderazgo 17 días después.

La decisión fue consensuada entre la veintena de integrantes de la cúpula regional, que se reunieron en Tarazona antes de participar en la apertura de la escuela de verano del partido. Tan solo fallaron cuatro personas, todos tomaron la palabra para fijar posición y se avinieron a no decantarse ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales por alguno de los siete aspirantes a liderar la formación hasta que voten los 19.796 militantes de Aragón.

Aunque no todos comparten sus preferencias por los mismos precandidatos, están decididos a "no tensionar" el partido en la Comunidad y "preservar" la unidad como uno de los valores de la estructura autonómica. Eso no quiere decir que los dirigentes populares vayan a estar quietos, dado que podrán moverse en función de sus preferencias, como ya han hecho a la hora de recabar los avales. Nadie quiso aclarar cuántos se han recogido en Aragón y para qué candidatos. "La cuestión clave es que no salga nadie diciendo por las redes sociales o en los medios de comunicación que está con uno o con otro", insistieron varios de los asistentes.