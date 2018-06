Anna Karenina, Lorca y Albert Espinosa van a recoger las notas al instituto Avempace

Los alumnos del Aula del Tiempo han tenido este curso tres lecturas obligatorias: 'Rimas y leyendas', de Bécquer, 'Bodas de sangre', de Lorca, y 'Persépolis', una novela gráfica de la iraní Marjane Satrapi. Todos han leído 'Persépolis', aunque no todos vieron el miércoles el partido de fútbol España-Irán del Mundial. Además de estos libros, sus lecturas han sido muy variadas: 'Oliver Twist', las hermanas Brönte, 'Anna Frank', 'Peter Pan', Simone de Beauvoir, Juan Ramón Jiménez, Sylvia Plath, Rubén Darío, Susan Sontag, Albert Camus, Carlos Ruiz Zafón, Oscar Wilde, Stephen King, Blue Jeans...

"En el Aula del Tiempo cada trimestre hemos trabajado un siglo: XIX, XX y XXI. Los alumnos elegían identificarse con un escritor, escritora, lingüista o personaje literario correspondiente a ese periodo. Cada trimestre debían cambiar la elección del sexo respecto al anterior. Yo les ofrecía una lista de nombres pero también podían hacer ellos sus propuestas. Durante esos meses debían leer obras de ese autor o personaje, preparar una exposición oral para sus compañeros e interactuar con los demás. En la primera evaluación han escrito cartas con pluma; en la segunda, con máquina de escribir, y en la tercera, tuits. También hemos hecho debates, hemos grabado vídeos y han aprendido a ser booktubers", resume Graciela de Torres, profesora de Literatura y realizadora de cortos.

"Nos metíamos tanto en los personajes que incluso nos llamábamos por el instituto con esos nombres. Yo como Lorca he tenido muchas discusiones muy interesantes con Miguel Hernández", apunta entre risas Izarbe Lozas, que durante el curso ha vivido en la piel de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Federico García Lorca y Libby Strout (la protagonista de 'Aquí empieza todo', de la autora estadounidense Jennifer Niven). El día de recogida de las notas acude caracterizada como Lorca. Otros compañeros van de Mary Shelley, Emilia Pardo Bazán, Albert Espinosa, Anna Karenina y Émile Zola.

"Hasta este año, las clases de Lengua y Literatura solían ser aburridas y rutinarias, en las que teníamos que memorizar muchas cosas. Este año hemos leído mucho, hemos conocido a muchos autores y la época en la que vivieron. Y nos lo hemos pasado muy bien", afirma Lucía Bolea, que ha sido Jane Eyre, Peter Pan y Dulcinea (el nombre artístico de Paola Calasanz, escritora, directora de arte, instagramer y youtuber).

"Yo también he aprendido mucho con ellos. Me han descubierto libros y autores actuales que no conocía, y me han animado a leer libros que no me había planteado. Estoy terminando el último de Harry Potter, me ha encantado", afirma la profesora. "Hay una nueva cultura del libro muy vinculada a las redes sociales. Los chavales conocen a booktubers y autores por las redes sociales. Pero también les gusta comprar los libros físicos y acuden a ferias y actividades para conocer a sus escritores preferidos. Son grandes lectores", añade Graciela.

Los alumnos del Aula del Tiempo tienen un pasaporte de horas para moverse de un siglo a otro, que han ido completando con actividades voluntarias fuera del ámbito lectivo, como la asistencia a exposiciones o eventos literarios. También han recibido la visita de ilustradores y escritores en el instituto, como la de Manuel Bartual, muy popular en Twitter (con más de 300.000 seguidores), que les dedicó un hilo en esta red social hace unos días.

Todos los alumnos del Aula del Tiempo han aprobado el curso y no tienen deberes de verano (al menos en la asignatura de Lengua y Literatura). "Que lean lo que quieran y disfruten", apunta Graciela. Y se quedan hablando de libros y pasándose fotos de unas máquinas de escribir que vieron en su viaje de estudios a Italia.