Las dudas sobre el banco de libros y el retraso de las becas marcan el fin de curso

Cerca de 110.000 alumnos aragonesas de infantil y primaria se despidieron este miércoles de las aulas y comienzan unas vacaciones que se prolongarán durante 81 días. El viernes será el turno de 48.000 estudiantes de ESO, 14.500 de bachillerato y 2.500 de Formación Profesional básica. Este fin de curso llega marcado por las dudas que suscita el sistema de préstamo de libros que ha empezado a implantar el Gobierno aragonés y del que no se ha dado a conocer el modelo definitivo. Además, el retraso en la convocatoria para pedir las becas de comedor y material escolar, que se pueden solicitar desde hoy y hasta el 4 de julio, suscita críticas por los perjuicios que causa a familias que en julio ya no pueden ser asesoradas por el profesorado técnico de servicios a la comunidad para rellenar los formularios.