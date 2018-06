Empieza el plazo para pedir las becas de comedor y material escolar

Este miércoles comienza el plazo para solicitar las becas de material escolar y comedor . La documentación se puede presentar hasta el 4 de julio. La orden, que otros años se publica a finales de mayo o principios de junio, no ha aparecido en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) hasta este miércoles. No obstante, el Gobierno de Aragón ya anunció unos días antes los requisitos del proceso , que cuenta con un presupuesto de 10,3 millones de euros en el caso del comedor y de 3,5 en los libros de texto; unas cifras muy similares a las registradas el año pasado.

Unos de 12.000 menores han tenido este curso académico una beca de comedor. Como en convocatorias anteriores, el máximo de renta familiar acceder a esta ayuda se establece en dos veces el IPREM (6.454,03 euros anuales); es decir, 12.908,06. Esta beca la pueden pedir los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y también los que se encuentran matriculados en las aulas de 2 años.

El servicio de comedor cubre el 100% de la cuantía del servicio, desde el primer día de clase hasta el último incluyendo los periodos de jornada continua de septiembre y junio. Los que estuvieron escolarizados en el curso 2017-2018, deberán presentar la documentación necesaria en al centro educativo al que acuden. Si el menor comienza este año su andadura en la escuela, los padres o tutores legales podrán llevar todos los documentos al colegio en el que se va a matricular o al servicio provincial correspondiente.

Además del impreso de solicitud, los progenitores tienen que presentar un documento acreditativo de la identidad de todos los miembros de la familia, la fotocopia del libro de familia, certificado de nacimiento o similares y los documentos que acrediten la custodia del menor (cuando no conviva con ambos progenitores o en los casos de monoparentalidad). Para que el Gobierno de Aragón tenga acceso a la situación económica familiar, se puede autorizar la consulta de datos con la Agencia Estatal de Administración tributaria. En el caso de que no se desee, cada año tendrán que presentar una certificado expedido por este organismo. Cuando el menor ya ha sido beneficiario de la beca solo hay que presentar la solicitud (a no ser que haya habido algún cambio de custodia o declaraciones de la renta complementarias, que se deberán justificar).

La resolución de este año incluye un apartado específico para las ayudas de comedor durante el periodo estival. En estas situaciones, el importe será el mismo que el que corresponda al periodo escolar, “si bien se aplicará un coeficiente de ponderación por cada hermano, a partir del segundo, de dos tercios respecto a ese importe, hasta una cuantía máxima de 600 euros”.

10,3 millones para libros

Las ayudas para adquirir material curricular llegaron el año pasado a más de 18.600 alumnos. Van destinadas a alumnos de centros sostenidos con fondos públicos que cursen Primaria, ESO, Formación profesional Básica y Educación Especial. Tal y como se informa en el BOA, se subvencionará, como máximo, el 100% del coste de referencia del material curricular: 160 euros por alumno en Educación Primaria, 230 en Secundaria y FP Básica y 100 en Educación Especial. La DGA entrega un “cheque de material curricular” que se canjea en las librerías y establecimientos autorizados. Si la familia ya ha comprado el material, la subvención se hará efectiva directamente al alumnado, previa presentación de la factura acreditativa.

La convocatoria de este año incluye como novedad la creación de un banco de libros. Según se especifica, los beneficios tendrán la obligación de ceder el material curricular objetivo de la subvención al centro escolar en el que se encuentre matriculado al finalizar el curso. El objetivo es que estos libros puedan ser utilizados por otros alumnos del colegio o instituto. El departamento permite que este año, las familias que lo deseen puedan dejar en el centro los libros que han utilizado y que han sido objeto de esta ayuda.

Como en las becas de comedor, el requisito de la renta es fundamental para poder acceder a esta ayuda. Los ingresos familiares no pueden superar el doble del IPREM: 12.908,06. Esta cuantía se obtiene por agregación de las rentas de los miembros computables de la unidad familiar. A la hora de valorar las solicitudes, se ordenarán en de menor a mayor nivel de renta. Cuando haya un empate, se priorizará el hecho de ser perceptor del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) o de ayudas de emergencia social, ser víctima de violencia de género o de terrorismo o ser familia numerosa (general o especial). Si no se consigue desempatar, se irá a sorteo.

Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Posteriormente se deberá llevar toda la documentación al colegio o instituto en el que se está escolarizado o, si es un nuevo alumno, también es posible hacerlo en el Servicio Provincial que le corresponda. La documentación requerida es la la misma que en las becas de comedor.

Críticas al retraso

Algunos colectivos, como el sindicato CGT, han criticado el retraso de la convocatoria de estas becas. Una de las cuestiones de las que alertan es que, la presentación de solicitudes comienza con el curso finalizado y se alarga hasta principios de julio, “cuando las profesionales responsables de ayudar a las familias, el profesorado técnico de servicios a la comunidad (PTSC), ya no están en los centros, lo que perjudica al buen asesoramiento de las familias”. Desde CSIF especifican que para estas jornadas (últimos meses y primeros del curso) se debería contratar algún refuerzo de personal administrativo, que se pueda encargar de estas funciones, “especialmente, en aquellos centros con mayores dimensiones”.